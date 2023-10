Empresa anuncia processo seletivo com vagas para sete estados do Brasil

Empresa de energia anuncia novo processo seletivo com vagas para sete estados do Brasil. Com isso, há muitas chances e cargos disponíveis.

Inscrições abertas.

Processo seletivo e vagas

O Programa de Trainee da Energisa é voltado para recém-formados e tem uma duração de 10 meses. Durante esse período, os jovens talentos selecionados receberão acompanhamento do departamento de Recursos Humanos da empresa.

Além disso, terão a oportunidade de participar de um programa de desenvolvimento, trabalhar em projetos, realizar job rotation, imergir no negócio e viajar pelo país, com perspectivas de crescimento na carreira.

Os candidatos selecionados atuarão em diversas áreas, como operação, manutenção do sistema de energia, redução de perdas, relacionamento com o cliente, projetos, obras e outras.

Como se inscrever neste processo seletivo

Para se candidatar, é necessário ser recém-formado em cursos como Engenharias (Elétrica, Eletrônica, de Energia, Produção, Automação, Computação e Dados), Administração, Economia, Matemática, Estatística, Agronomia, Marketing e áreas correlatas, além de cursos na área de Sistemas, Tecnologia, Inovação e Ciência de Dados, com formação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2023.

Além disso, os candidatos precisam estar dispostos a mudar de localidade, com disponibilidade para trabalhar nos estados mencionados. Ter fluência em inglês avançado pode ser um diferencial durante o processo seletivo.



Os benefícios oferecidos incluem programas de qualidade de vida, participação nos lucros, seguro de vida, planos de saúde e odontológico, vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte, plano de previdência privada, gympass ou auxílio academia, e acesso a cursos na Universidade Corporativa.

Esta é uma excelente oportunidade para os recém-formados que desejam iniciar suas carreiras em uma empresa de destaque no setor de energia. As inscrições vão até 26 de novembro, então não perca a chance de participar do Programa de Trainee da Energisa.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 26 de novembro pelo link.

O processo seletivo da Energisa para o Programa de Trainee 2024 envolve diversas etapas:

Inscrições: Os candidatos devem se inscrever no programa dentro do prazo estipulado.

Provas online: Os candidatos passarão por avaliações online que podem incluir testes de conhecimentos, habilidades e aptidões relacionadas à área de atuação.

Fit Cultural: Nesta etapa, a empresa avaliará se o perfil e os valores dos candidatos estão alinhados com a cultura da organização.

Check up de competência: Os candidatos serão avaliados quanto às competências necessárias para desempenhar as funções no programa.

Painel com gestores: Os candidatos terão a oportunidade de interagir com gestores da empresa e participar de dinâmicas em grupo.

Banca executiva: Nesta fase, os candidatos serão submetidos a uma avaliação mais profunda por parte dos gestores da Energisa.

Entrevista final: Os candidatos que chegarem a esta etapa passarão por uma entrevista final.

É importante que os candidatos se preparem adequadamente para cada etapa do processo seletivo, demonstrando suas habilidades e conhecimentos, além de destacar seu fit cultural com a empresa. A participação em todas as etapas é essencial para conquistar uma vaga no Programa de Trainee da Energisa.

Sobre a Energisa

A Energisa é uma das maiores empresas do Brasil no setor de distribuição de energia elétrica, desempenhando um papel crucial no fornecimento de eletricidade para residências, empresas e indústrias em várias regiões do país.

Além disso, a empresa está envolvida em projetos relacionados à eficiência energética, sustentabilidade e inovação no campo elétrico. Ela busca continuamente melhorar a qualidade do fornecimento de energia para seus clientes e investir em tecnologias avançadas.

A Energisa também está empenhada em atrair talentos por meio de programas de trainee e recrutamento, visando o desenvolvimento de carreiras de profissionais qualificados no setor de energia.

A empresa coloca ênfase na sustentabilidade e na redução do impacto ambiental de suas operações, promovendo soluções que visam a economia de energia e a promoção da geração de energia limpa.