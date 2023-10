Empresa anuncia VAGAS para ESTUDANTES com salários acima de R$ 3 mil

Há vagas para estudantes. Portanto, se você busca esta oportunidade, aqui é o seu lugar. A seguir tem oferta por meio de processo seletivo com salários acima de R$ 3 mil.

Veja a seguir

Vagas para estudantes

A QI Tech, uma empresa conceituada no ramo financeiro, está oferecendo um programa de estágio em São Paulo/SP com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 3,5 mil.

Este programa, chamado de Programa de Estágio QI Tech 2024, disponibiliza 10 vagas para estudantes de cursos de graduação, tais como Administração, Ciências Contábeis, Comunicação, Economia, Engenharias, Marketing, Matemática e áreas relacionadas.

Para se candidatar, é necessário estar matriculado em um curso de graduação com previsão de conclusão entre 2024 e 2025. Além disso, é preciso ter conhecimentos intermediários em inglês e Excel.

Os estagiários selecionados terão acesso a uma série de benefícios, incluindo vale alimentação, vale refeição, vale-cultura (totalizando R$ 1.450,00 em benefícios), convênio médico, convênio odontológico, seguro de vida, prêmio por indicação, vale-transporte e prêmio por desempenho. Além disso, a empresa oferece bebidas e frutas à vontade.

Essa é uma excelente oportunidade para estudantes que desejam adquirir experiência no setor financeiro e fazer parte de uma empresa de destaque no mercado. Se você atende aos requisitos e está em busca de um estágio promissor, esta pode ser a oportunidade que você estava esperando.

Como se inscrever nestas vagas para estudantes



Você também pode gostar:

Os interessados nestas vagas para estudantes deverão se inscrever por meio das dicas abaixo:

Acesse o link de inscrição. Antes de começar, leia com atenção os requisitos necessários, como estar matriculado em um curso de graduação com previsão de formatura entre 2024 e 2025.

Preencha o formulário de inscrição com suas informações pessoais, acadêmicas e profissionais. Certifique-se de destacar suas habilidades específicas, como o seu nível de proficiência em inglês e Excel, conforme solicitado pela QI Tech.

Algumas etapas de seleção podem exigir que você inclua documentos adicionais, como currículo, histórico escolar, comprovante de matrícula e outros. Certifique-se de providenciar todos esses documentos e enviá-los corretamente.

Fique atento ao prazo final para a submissão da sua inscrição e evite deixar isso para a última hora para evitar qualquer contratempo.

Após o envio da sua inscrição, aguarde o contato da equipe de recrutamento da QI Tech. Eles irão analisar todas as candidaturas e entrarão em contato com os candidatos selecionados para as próximas etapas do processo seletivo.

Veja as dicas para as vagas para estudantes

Veja a seguir:

Entenda o Processo Seletivo: Antes de tudo, compreenda as etapas do processo seletivo. Isso pode incluir inscrição, análise de currículo, entrevista, testes, dinâmicas de grupo, entre outros. Conheça o que esperar em cada etapa.

Atualize seu Currículo: Certifique-se de que seu currículo esteja atualizado, destacando suas habilidades, experiência e formação acadêmica relevante.

Pesquise a Empresa: Saiba mais sobre a empresa que está conduzindo o processo seletivo. Conheça sua cultura, valores e missão. Isso demonstra seu interesse genuíno.

Pratique Entrevistas: Prepare-se para entrevistas com perguntas comuns e exemplos de situações passadas. Treinar com um amigo ou mentor pode ajudar.

Melhore suas Habilidades: Dependendo da posição, pode ser útil melhorar suas habilidades específicas. Isso pode envolver aperfeiçoar suas habilidades técnicas, como Excel, ou desenvolver habilidades interpessoais.

Acompanhe outras dicas para se dar bem neste processo seletivo:

Tenha um Plano B: Esteja preparado para a possibilidade de não ser selecionado. Tenha outras oportunidades em mente e continue procurando empregos ou estágios alternativos.

Seja Organizado: Mantenha todos os documentos necessários, como currículo, certificados e identificação, organizados e prontos para uso.

Mantenha uma Aparência Profissional: Vista-se adequadamente e mantenha uma boa postura durante as entrevistas ou qualquer interação presencial.

Seja Pontual: Esteja sempre a tempo para entrevistas ou testes. Chegar atrasado pode criar uma má impressão.

Seja Você Mesmo: Durante entrevistas, seja autêntico. Mostre quem você é e como pode contribuir para a empresa.