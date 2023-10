Empresa Pública de Transportes anuncia Concurso para 2024

Mais chance por meio de concurso público. Desta vez, as chances estarão sendo aguardadas para o ano de 2024. Os interessados deverão se atentar aos esclarecimentos.

Trata-se do edital do concurso Maricá- Rio de Janeiro- por meio da EPT- Empresa Pública de Transportes.

Vagas de concurso

A Empresa Pública de Transportes (EPT) em Maricá está fazendo história ao planejar uma expansão de sua frota de ônibus, adquirindo mais de uma dezena de novos veículos para renovar seu conjunto de transporte.

Com essa evolução, a EPT está atualmente avaliando a necessidade de contratação de novos funcionários para atender a essa ampliação, e a boa notícia é que as novas vagas serão preenchidas por meio de um aguardado concurso público. As informações foram compartilhadas com entusiasmo pelo portal Maricá Info.

Embora ainda não tenhamos os detalhes definitivos sobre as oportunidades de emprego, os cargos disponíveis, os requisitos e os salários, a EPT está trabalhando intensamente para definir todos esses aspectos, o que é motivo de grande expectativa.

Edital anterior

Este será o segundo concurso da EPT Maricá RJ voltado para a admissão de novos servidores, e a última vez que isso aconteceu foi em 2015.

Naquela ocasião, foram oferecidas 128 vagas para uma variedade de cargos que atendiam a diferentes níveis de escolaridade, abrangendo desde o ensino fundamental até o superior. Os salários oferecidos à época eram bastante atraentes, atingindo até R$6.633, e os contratos eram baseados no regime estatutário, garantindo estabilidade aos funcionários.



As oportunidades de cargos incluíam funções diversas, desde motorista e auxiliar operacional para candidatos com ensino fundamental completo, até vagas de nível médio, como assistente operacional, consultor operacional, consultor de manutenção, fiscal de transportes, assistente administrativo, técnico de regulação e assistente técnico de analista de sistemas.

Já para os candidatos com formação de nível superior, o concurso ofereceu cargos desafiadores, como engenheiro de tráfego, analista de sistemas, assessor jurídico, contador e analista de regulação.

O processo de seleção envolveu uma série de etapas, com provas objetivas sendo a norma. No entanto, para o cargo de assessor jurídico, também houve a análise de títulos e provas discursivas. Aqueles que foram aprovados para o cargo de motorista passaram por um treinamento especializado.

Embora os detalhes sobre o próximo concurso ainda não tenham sido revelados, esta é uma oportunidade empolgante para aqueles que desejam ingressar na carreira pública em Maricá, RJ.

Município prepara concurso para saúde

A Fundação Estatal de Saúde de Maricá (Femar), situada no Rio de Janeiro, está se preparando para lançar um aguardado concurso público com mais de 1.500 vagas, além da criação de um cadastro de reserva. Essas oportunidades abrangerão uma ampla variedade de cargos, tanto de níveis médio quanto superior.

A equipe encarregada de elaborar o edital encontra-se na fase final de preparação, com previsão de divulgá-lo ainda em outubro. As datas das provas estão programadas para ocorrer em dezembro e janeiro de 2024, variando conforme a natureza dos cargos em disputa.

Para conduzir o concurso em Maricá, a Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac UFF) foi escolhida como a banca organizadora. Caberá à Coseac UFF receber as inscrições e administrar todas as etapas do processo de seleção.

Até o momento, apenas os cargos de agente comunitário de saúde e agente de endemias foram oficialmente confirmados. A lista completa dos demais cargos, bem como os respectivos salários, requisitos e especializações necessárias, ainda não foi divulgada.

Os trâmites para a realização deste concurso da Fundação Estatal de Saúde de Maricá tiveram início em junho, quando uma comissão organizadora foi formada. Essa comissão é composta por três servidores dedicados a planejar os detalhes do concurso, incluindo a definição dos cargos e a quantidade de vagas disponíveis.

Com este novo concurso, a Femar busca modernizar e otimizar suas respostas às demandas de saúde da cidade, ampliando sua capacidade de gestão independente. Atualmente, parte da administração dos serviços de saúde é terceirizada por meio de organizações sociais.

Além deste concurso, a Prefeitura de Maricá já lançou um edital para seleção de pessoal na Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária de Maricá (Sectran), oferecendo 154 vagas.

Além disso, há concursos futuros planejados para a Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar) e para a Câmara Municipal. Portanto, este é um momento promissor para aqueles que buscam oportunidades de emprego na região.