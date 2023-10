Empréstimo com juros baixos é possível! Veja as melhores opções

Se você está enfrentando dificuldades financeiras ou precisa de um empréstimo para realizar um projeto importante, é essencial encontrar opções com juros baixos. Antes de fechar qualquer contrato, é importante analisar cuidadosamente as taxas de juros cobradas e buscar as opções mais econômicas disponíveis no mercado. Nesta matéria do Notícias Concursos apresentaremos as melhores opções de empréstimos com juros baixos tanto para pessoas físicas quanto para empresas. Continue lendo e tome as melhores decisões para o seu bolso.

O que é um Empréstimo com Juros Baixos?

Um empréstimo com juros baixos é um tipo de crédito que cobra uma taxa de juros menor em comparação com a média praticada no mercado. É importante ressaltar que as taxas de juros estão sempre oscilando no país, e o valor considerado baixo pode variar de acordo com o momento econômico. Por exemplo, em setembro de 2023, a taxa de juros média para empréstimos pessoais nos principais bancos do país foi de 7,98% ao mês, de acordo com um levantamento do Procon. No entanto, esse valor é considerado alto devido à alta taxa Selic naquele período (12,75% ao ano).

Como Conseguir um Empréstimo com Juros Baixos? 6 Opções

Existem diversas opções disponíveis para conseguir um empréstimo com juros baixos. Vamos analisar as principais opções do mercado:

Empréstimo Consignado

Uma das opções mais vantajosas para conseguir um empréstimo com juros baixos é o empréstimo consignado. Essa modalidade de crédito é destinada a funcionários públicos e privados, aposentados e pensionistas. As parcelas do empréstimo são descontadas diretamente da folha de pagamento, o que garante à instituição financeira uma maior segurança e, consequentemente, taxas de juros mais baixas. Em geral, as taxas de juros do empréstimo consignado variam entre 1% e 3%, sendo muito mais baixas do que as do empréstimo pessoal.

Antecipação do FGTS

Outra opção interessante para quem busca um empréstimo com juros baixos é a antecipação do FGTS. Essa modalidade de empréstimo utiliza o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço como garantia. Os trabalhadores que optam pelo saque-aniversário, que é uma retirada anual do FGTS no mês de seu aniversário, podem antecipar o valor desse saque por meio de um empréstimo. As taxas de juros cobradas nessa modalidade também são bastante atrativas, uma vez que existe uma garantia e a instituição financeira pode acessar a conta do FGTS do cliente.



Empréstimo Pessoal

O empréstimo pessoal é uma opção amplamente conhecida, porém, geralmente possui uma das maiores taxas de juros do mercado. Isso ocorre porque não existem garantias para a instituição financeira além da análise de crédito e da palavra do cliente. No entanto, pessoas com um bom histórico de crédito, que pagam suas contas em dia e mantêm bons relacionamentos com instituições financeiras, podem conseguir um empréstimo pessoal com juros mais baixos. Bancos e fintechs costumam oferecer taxas promocionais no crédito pessoal pré-aprovado para clientes considerados bons pagadores.

Empréstimo Pessoal com Garantia

Uma opção que pode reduzir consideravelmente as taxas de juros é o empréstimo pessoal com garantia. Nesse caso, o cliente oferece um bem próprio como garantia de pagamento, como um veículo ou um imóvel. Dessa forma, a empresa credora tem a segurança de que, em último caso, pode tomar posse do bem oferecido em caso de inadimplência. Essa garantia permite que as taxas de juros sejam mais baixas, tornando-o uma opção interessante para quem busca um empréstimo com juros reduzidos.

Cheque Especial

O cheque especial é uma das linhas de crédito com as maiores taxas de juros no mercado, o que o torna uma opção perigosa. No entanto, alguns bancos oferecem condições especiais, como um pequeno período de uso do cheque especial sem cobrança de juros, que pode ser aproveitado por quem precisa de um empréstimo com juros baixos para pagar em poucos dias. É importante, no entanto, ficar atento às taxas cobradas após esse período de carência.

Financiamento

O financiamento é uma opção interessante para quem deseja adquirir um bem de alto valor, como uma casa ou um carro. Por se tratar de um empréstimo de longo prazo, as taxas de juros tendem a ser menores. Isso ocorre porque o bem adquirido serve como garantia para a instituição financeira, o que reduz o risco de inadimplência. Portanto, se você está planejando adquirir um bem mais caro, vale a pena considerar um financiamento específico para esse produto.

Onde Fazer um Empréstimo com Juros Baixos?

Opções disponíveis

Empréstimos com juros baixos podem ser uma solução eficiente para momentos de aperto financeiro ou para realizar projetos importantes. Analisar com cuidado as opções disponíveis é essencial para garantir que você está tomando a melhor decisão para o seu bolso. O empréstimo consignado, a antecipação do FGTS e o empréstimo pessoal com garantia são algumas das opções que podem oferecer taxas de juros mais baixas. No entanto, é sempre importante comparar as opções disponíveis no mercado e considerar a sua situação financeira antes de fechar qualquer contrato. A Neon oferece diversas opções de empréstimos com juros baixos, sendo uma escolha confiável e conveniente. Lembre-se de buscar sempre informações atualizadas e contar com o auxílio de profissionais especializados para tomar as melhores decisões financeiras.