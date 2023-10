Empréstimo Consignado do INSS está em 1,84%. Saiba como consultar a taxa de juros

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece uma opção de crédito conhecida como empréstimo consignado. Este artigo irá explorar o que é, como funciona, as taxas de juros associadas e como conferir essas taxas.

O que é Empréstimo Consignado?

O empréstimo consignado é um tipo de crédito oferecido a aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo INSS, incluindo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A característica principal é o pagamento direto da renda do beneficiário, o que pode ser vantajoso, mas exige cuidados.

Como Funciona:

A operação é simples: o valor do empréstimo é descontado diretamente do salário ou do benefício do INSS. Isso significa que o risco de inadimplência é menor para as instituições financeiras, o que pode resultar em taxas de juros mais baixas.

Taxas de Juros Atuais:

No momento, o teto dos juros para empréstimo consignado pelo INSS encontra-se em 1,84% ao mês. Para cartão de crédito consignado, a taxa é de 2,73% ao mês.

Como Verificar as Taxas de Juros:

Para conferir as taxas e escolher a que melhor cabe no orçamento, é possível acessar o aplicativo ou o site Meu INSS, sem precisar de login e senha. Na parte inferior da tela, aparece um ícone escrito “Taxas de empréstimo consignado”.



Você também pode gostar:

Ao contratar um crédito consignado, é fundamental adotar alguns cuidados para evitar problemas financeiros.

Avalie sua Situação Financeira

É importante avaliar se você pode comprometer sua renda pessoal com o valor mensal do empréstimo. Faça uma lista de todas as suas despesas, incluindo aluguel, contas de energia, telefone, água e gás, supermercado, transporte, educação, saúde, entre outros.

Reduza os Gastos

Se o empréstimo consignado comprometer 15% da renda, será necessário reestruturar os demais gastos para que fiquem abaixo de 85% do valor total recebido mensalmente.

Decida o Prazo para Pagamento

Escolher o prazo adequado é fundamental para não se comprometer com parcelas maiores do que se pode arcar. Aposentados e pensionistas do INSS e beneficiários do BPC podem pagar o empréstimo consignado em até 84 meses.

Busque Informações sobre a Instituição

Pesquise sobre a instituição bancária em diversas fontes, como Banco Central, sites de reclamações e redes sociais.

O empréstimo consignado do INSS pode ser uma opção atrativa para muitos aposentados e pensionistas, mas é preciso cautela e planejamento. Sempre pesquise e compare as propostas antes de tomar uma decisão.