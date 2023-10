Empréstimo LIBERADO novamente; veja como solicitar

O empréstimo no Caixa Tem é uma opção viável para os brasileiros que estão enfrentando dificuldades financeiras ou que precisam de um investimento. A Caixa Econômica Federal oferece essa modalidade de crédito tanto para pessoas físicas quanto para Microempreendedores Individuais (MEI). Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos explorar detalhadamente como solicitar e obter o empréstimo no Caixa Tem, considerando as especificidades para ambos os perfis.

Como Solicitar o Empréstimo no Caixa Tem

Para Pessoas Físicas

Para obter o empréstimo no Caixa Tem como pessoa física, existem alguns requisitos a serem cumpridos. Primeiramente, é necessário ter menos de R$ 3 mil em dívidas bancárias, excluindo financiamentos habitacionais e limites não utilizados. Além disso, é preciso ter o cadastro atualizado no Caixa Tem e possuir ou abrir uma Poupança Caixa Tem. É importante ressaltar que a aprovação está sujeita a uma análise de crédito prévia.

O processo de solicitação é totalmente digital e pode ser realizado diretamente pelo aplicativo Caixa Tem. O valor disponibilizado varia entre R$ 500 e R$ 1 mil, com taxa de juros de até 3,60% ao mês e prazo de parcelamento de 18 a 24 meses.

Para Microempreendedores Individuais (MEI)

Os Microempreendedores Individuais também podem solicitar o empréstimo no Caixa Tem, porém, há requisitos específicos a serem observados. Assim como para as pessoas físicas, é necessário ter menos de R$ 3 mil em dívidas bancárias, excluindo financiamentos habitacionais e limites não utilizados. Além disso, é preciso ter pelo menos 12 meses de atividade como MEI, faturamento anual inferior a R$ 81 mil e possuir ou abrir uma conta pessoa jurídica (PJ) da Caixa. A aprovação também está sujeita a uma análise de crédito prévia.

Diferentemente da solicitação para pessoas físicas, quem deseja obter o empréstimo como MEI precisa comparecer pessoalmente a uma agência física da Caixa. O valor disponibilizado varia entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil, com taxa de juros de até 3,60% ao mês e prazo de parcelamento de 18 a 24 meses.

Funcionalidades do Caixa Tem



Além da opção de empréstimo, o aplicativo Caixa Tem oferece diversas funcionalidades para os usuários. Lançado em 2020, inicialmente com o objetivo de facilitar o pagamento do Auxílio Emergencial durante a pandemia de Covid-19, o Caixa Tem se tornou uma plataforma versátil para a realização de diversas transações financeiras.

Entre as principais funcionalidades do aplicativo Caixa Tem, destacam-se:

Poupança

Os usuários podem utilizar a plataforma para abrir uma conta poupança e aproveitar a valorização dos montantes depositados.

Pagamento de Contas e Boletos

É possível efetuar o pagamento de contas e boletos diretamente pelo aplicativo, seja por meio da numeração ou do código de barras.

Recarga de Celular

O Caixa Tem permite a recarga de celular das principais operadoras telefônicas do país.

Contratação de Seguro

O aplicativo oferece a opção de contratar seguros com condições diferenciadas de solicitação e pagamento.

Transferências e Pagamentos Instantâneos

Com o cadastro de Chaves Pix, os usuários podem enviar e receber dinheiro de forma rápida e segura.

Pagamento na Maquininha

Por meio do cartão de débito virtual e do Pix, é possível realizar pagamentos em estabelecimentos comerciais que aceitam essas modalidades de transação.

Saque sem Cartão

Os usuários do Caixa Tem podem realizar saques sem a necessidade do cartão em caixas eletrônicos da rede Banco 24 Horas e nas agências da Caixa.

Alternativa segura

O empréstimo no Caixa Tem é uma alternativa interessante para os brasileiros que enfrentam dificuldades para obter crédito em instituições financeiras tradicionais. Tanto pessoas físicas quanto Microempreendedores Individuais podem solicitar o empréstimo, desde que atendam aos requisitos estabelecidos pela Caixa Econômica Federal.

É importante lembrar que o processo de solicitação varia de acordo com o perfil do solicitante, sendo totalmente digital para pessoas físicas e exigindo comparecimento a uma agência física para MEIs.

Além do empréstimo, o Caixa Tem oferece uma série de funcionalidades que facilitam a vida financeira dos usuários, desde a abertura de uma conta poupança até o pagamento de contas e boletos, transferências e pagamentos instantâneos, recargas de celular, contratação de seguros, pagamento na maquininha e saques sem cartão.

Para mais informações sobre o empréstimo no Caixa Tem e outras funcionalidades do aplicativo, acesse o site oficial da Caixa.