Enaex Brasil OFERECE VAGAS para Auxiliar, Técnico de Mineração e mais!

A Enaex Brasil, empresa que faz parte do Grupo Enaex, um dos líderes mundiais em produção de nitrato de amônio, está com algumas possibilidades de emprego em aberto. Sendo assim, caso você esteja na busca por uma recolocação no mercado, consulte a lista de vagas ofertadas:

Auxiliar Administrativo – Bento Gonçalves – RS – Aprendiz;

Auxiliar Administrativo – Quatro Barras – PR -Aprendiz;

Auxiliar Administrativo – Maracás – BA – Aprendiz;

Auxiliar de Expedição – Escada – PE – Efetivo;

Auxiliar de Mineração – Externo – Caieiras – SP – Efetivo;

Auxiliar de Mineração – Parauapebas – PA – Efetivo;

Auxiliar de Mineração – Nova Lima – MG – Efetivo;

Operador (a) de Caldeira I – Cezarina – GO – Efetivo;

Operador de Equipamentos I – Conceição do Mato Dentro – MG – Efetivo;

Operador (a) de Espoletas I – Quatro Barras – PR – Efetivo;

Operador UMB II – Canaã dos Carajás – PA – Efetivo;

Supervisor (a) de Operações I – Almas – TO – Efetivo;

Supervisor (a) de Operações II – Araçuaí – MG – Efetivo;

Técnico (a) de Mineração II – Alto Horizonte – GO – Efetivo;

Técnico (a) de Mineração III – Araçuaí – MG – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho III – Alto Horizonte – GO – Efetivo.

Mais sobre a Enaex Brasil

Contando um pouco mais sobre a empresa, vale destacar que a Enaex é líder de mercado e satisfação no país. Da mineração à construção civil, são mais de 50 anos de experiência na produção de explosivos e na prestação de serviços de fragmentação de rocha, por meio de um amplo portfólio de produtos e equipamentos de alta tecnologia.

Presente no Brasil e em mais de 40 países, as suas equipes estão comprometidas em buscar a excelência, como verdadeiros parceiros de negócios, investindo em inovação e colocando a vida sempre em primeiro lugar. A paixão é entregar soluções de valor excepcional aos clientes e o propósito é humanizar a mineração.

Como efetivar a sua inscrição?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Enaex Brasil, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar: