Encontrar os pacientes do médico: Desafio de observação!

Na maioria dos casos, os desafios visuais permitem que a gente teste as nossas habilidades em solucionar problemas, além do nosso pensamento crítico. Da mesma maneira, também é possível fazer um teste de QI por meio desses enigmas. Neste teste de QI, em especial, você terá que prestar bastante atenção na foto exibida abaixo, pois a sua missão será encontrar os pacientes do médico na imagem do século 19, em até 31 segundos. Será que você consegue?

Isso se deve porque um quebra-cabeça tem a capacidade de avaliar as nossas habilidades de atenção, foco e raciocínio lógico. Bem como, pode exercitar o nosso cérebro para resolver conflitos com mais aptidão. Já vamos lhe adiantar que este desafio não é tão fácil assim, e apenas poucas pessoas conseguirão desvendá-lo. Veja se você é uma delas:

Teste de QI: entendendo o enigma

A princípio, já podemos perceber que este desafio confunde a mente do leitor, pois as imagens dos pacientes não estão tão claras.

Por isso, a dica é dividir a imagem em seções e passar por cada linha e coluna sem perder nenhum detalhe. Dessa forma, além de estar testando as suas habilidades analíticas e de raciocínio, você também estará aprimorando-as.

Mas, cuidado! O seu tempo limite é de 31 segundos. Então, fique atento para concluir este desafio em tempo hábil. E aí, conseguiu? Se sim, parabéns! Este quebra-cabeça mostrou que as suas habilidades estão apuradas.

Agora, se você não conseguiu encontrar os pacientes do médico na imagem, não desanime, a solução deste enigma está no próximo tópico.

Teste de QI: solução dos pacientes escondidos

Quer tentar mais um pouco? Ainda dá tempo! Observe novamente a imagem e tente mais uma vez encontrar os pacientes escondidos. Você verá que o resultado será satisfatório!

Agora, veja a seguir o resultado deste enigma:

Neste desafio visual, você conseguiu descobrir se o seu cérebro está aguçado ou se precisa exercitar mais as suas habilidades cognitivas.

De todo modo, esperamos que você tenha gostado de testar as suas habilidades através deste quebra-cabeça e que tenha sido uma missão divertida.