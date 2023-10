Encontre a esposa do marinheiro em 15 segundos

Certamente, você já deve ter se deparado com alguma ilusão de ótica. Esses testes visuais utilizam imagens com modificações de pessoas, objetos ou desenhos, a fim de avaliar as nossas habilidades cognitivas. Neste desafio: encontre esposa do marinheiro! A sua missão é encontrá-la em até 15 segundos. Será que você consegue? Vamos conferir!

De acordo com alguns estudos, as ilusões de ótica desempenham um papel importante no campo da psicanálise. Uma vez que elas exercitam o cérebro humano, ao fazê-lo interpretar imagens de formas diversas. Observe a imagem abaixo com bastante atenção e encontre a esposa escondida. Iremos começar em 3, 2, 1… vamos lá!

Ilusão de ótica: entendendo o enigma

Na imagem exibida no tópico anterior, podemos observar um marinheiro olhando para o mar à procura da sua esposa. Mas, parece que a sua amada está mais próxima do que ele imagina. E aí, você conseguiu encontrá-la?

Acredita-se que apenas 1% das pessoas consegue encontrar o rosto escondido da esposa do marinheiro neste desafio visual. Então, se você conseguiu encontrar, é sinal de que você tem a visão apurada.

Mas, atenção! Você tem apenas 15 segundos para desvendar este mistério. Então, seja atencioso e rápido! Cuidado com o tempo! E… o seu tempo esgotou!

Você conseguiu encontrar? Se sim, parabéns! Essa ilusão de ótica é uma maneira sólida e divertida de avaliar as suas habilidades. Se não, veja no próximo tópico o resultado deste desafio.

Ilusão de ótica: solução da esposa do marinheiro escondida

Ainda dá tempo! Observe a imagem mais um pouco e tente novamente encontrar o rosto escondido da esposa. No começo, pode ser difícil, mas se você focar um pouco mais, o resultado será positivo!

Agora, confira a resposta a seguir:

Confessamos que este enigma não foi tão fácil! Para observar o rosto da esposa do marinheiro, é preciso virar a imagem de cabeça para baixo. Assim, é possível ver o rosto da mulher entre as pernas do marinheiro e o suporte do telescópio.