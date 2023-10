O Enem como modelo de entrada para Concursos Públicos está sendo o tema de uma das maiores discussões, visto que será reaplicado em fevereiro de 2024 para proporcionar mais igualdade nos certames.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Enem como modelo de entrada para Concursos Públicos? Saiba mais

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) já é uma prova extremamente reconhecida no Brasil, visto que se trata de uma das principais avaliações educacionais do país, medindo o desempenho dos estudantes no ensino médio. Contudo, uma novidade interessante sobre a prova é que agora ela poderá ser modelo de entrada para Concursos Públicos em diversos órgãos, oferecendo mais de 6 mil vagas de emprego.

Dessa maneira, como já mencionado, o Governo espera garantir mais equilíbrio nas provas dos certames.

Modelo do Enem poderá oferecer mais igualdade de oportunidades nos certames

Além disso, a expectativa é que o modelo ENEM em Concursos Públicos traga maior igualdade de oportunidades. Isso porque, ao adotar um padrão amplamente conhecido, os candidatos terão um entendimento claro do que se pode esperar nas provas, independentemente de sua localização geográfica.

Cerca de 179 cidades brasileiras irão aplicar o modelo Enem nas provas, tornando mais acessível a participação em Concursos Públicos. Assim, os candidatos não precisarão mais se deslocar até as capitais para realizar as provas, o que reduzirá os custos e o estresse associado às viagens.

Entretanto, ainda não houve a confirmação se o estilo de prova adotado seguirá exatamente o padrão do exame. Porém, é possível que haja semelhanças na estrutura das questões.

Desse modo, os candidatos devem estar preparados para enfrentar um exame que avalia habilidades em diversas disciplinas.

Veja quais são os órgãos federais participantes

O Concurso Nacional Unificado com o modelo do Enem abrange diversos ministérios e órgãos federais, oferecendo uma ampla gama de vagas de emprego.

Assim sendo, confira abaixo alguns dos órgãos participantes e o número de vagas disponíveis:

Fundação Nacional dos Povos Indígenas – Funai: 502 vagas;

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra: 742 vagas;

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa: 520 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI: 480 vagas;

Ministério da Saúde – MS: 220 vagas;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ: 30 vagas;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC: 110 vagas;

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC: 40 vagas;

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 40 vagas e;

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: 35 vagas.

Mais órgãos participantes

Além dos órgãos referenciais, outros ministérios e instituições também estão envolvidos no Concurso Nacional Unificado, proporcionando um leque de oportunidades para os candidatos. Entre eles estão:

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE: 895 vagas;

Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP: 100 vagas;

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTI: 296 vagas;

Advocacia-Geral da União – AGU: 400 vagas;

Ministério dos Povos Indígenas – MPI: 30 vagas;

Ministério do Planejamento e Orçamento – MPO: 60 vagas

Ministério da Cultura – MinC: 50 vagas e;

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE: 900 vagas.

Modelo Enem: uma oportunidades para todos

Com tantas vagas em diversos órgãos, o Concurso Nacional Unificado oferece oportunidades para uma ampla gama de profissionais, desde aqueles com experiência em saúde até aqueles com conhecimentos em agricultura, previdência complementar e muito mais.

Como se preparar para o novo modelo?

Com a adoção do Enem como modelo de entrada, os candidatos deverão se preparar previamente. Isso inclui:

Revisar conteúdos das disciplinas apresentadas no exame e;

Praticar com questões semelhantes às que podem cair em concursos públicos.

Diversidade de conhecimentos

Além disso, vale destacar que o Enem abrange uma ampla variedade de áreas do conhecimento.

Por isso, os candidatos devem estar preparados para demonstrar suas habilidades em disciplinas que vão desde matemática até história e ciências da natureza.

Enem: um novo capítulo nos Concursos Públicos

Por fim, a introdução do Exame Nacional do Ensino Médio como modelo de entrada para concursos públicos marca um novo capítulo na seleção de servidores públicos no Brasil. Isso porque, com maior acessibilidade, igualdade de oportunidades e uma ampla gama de órgãos participantes, os candidatos têm mais opções do que nunca para seguir uma carreira no serviço público.

Portanto, essa mudança representa uma oportunidade significativa para os candidatos que desejam ingressar no funcionalismo público.

Agora que você já sabe tudo sobre o Enem como novo modelo de entrada para Concursos Públicos, fique atento para não perder essa oportunidade!