Enjoy segue com VAGAS ABERTAS em SP, RJ, BA e MA

A Enjoy, a maior escola de inglês profissionalizante do mundo, cuja função é fazer com que seus alunos conquistem o que desejam por meio da preparação profissional, está contratando novos funcionários no mercado. Sendo assim, verifique quais são as oportunidades em aberto:

Estagiário (a) de Operador de Telemarketing – Feira de Santana – BA – Telemarketing;

Instrutor (a) de Cursos Livres (Inglês e Informática) – Feira de Santana – BA – Efetivo;

Professor (a) de Inglês – São Luís – MA – Língua Estrangeira – Inglês;

Consultor de Vendas – São Luís – MA – Atendimento;

Agente Comercial/Administrativo – Itajaí – SC – Recrutamento e Seleção;

Instrutor de Cursos Livres – Feira de Santana – BA – Ensino Técnico Profissionalizante;

Vendedor Interno – Santo André – Venda Interna;

Operador (a) de Telemarketing – Tatuí – SP – Telemarketing / Call Center Receptivo;

Auxiliar Administrativo – Santo André – SP – Administração Geral;

Operador de Telemarketing – Santo André – SP – SAC;

Vendedor (a) de Vendas Internas – São Gonçalo – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Enjoy

Sobre a Enjoy, é válido frisar que sua missão é fazer com que seus alunos conquistem o que desejam através da preparação profissional.

Isto é, trata-se de um centro de capacitação que recebe alunos preocupados com um futuro profissional trilhado por valores, cuidados familiares, valorização no crescimento com a ajuda de amigos, além de dedicação.

Por fim, os alunos são peças fundamentais na construção do futuro da sociedade e também da própria Enjoy, a primeira e única escola de Inglês Profissionalizante da América Latina.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Enjoy já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



