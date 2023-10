entenda como as questões de Física funcionam

O primeiro dia de provas da próxima edição do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, está se aproximando. Dessa forma, muitos estudantes querem saber como cada disciplina será cobrada no exame.

Uma das disciplinas cobradas pelo ENEM é Física, que estará presente no segundo domingo de aplicação das provas.

Para te ajudar a entender como essa disciplina é cobrada pela prova e quais são os assuntos mais abordados, separamos um resumo completo sobre Física no ENEM. Vamos conferir!

Como funciona a prova de Física no ENEM?

A disciplina de Física faz parte da prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, presente no segundo dia de provas. As 45 questões de Ciências da Natureza são divididas entre as seguintes disciplinas:

Biologia;

Física;

Química.

Os candidatos que quiserem conseguir um bom desempenho na prova de Física do ENEM devem saber que a interpretação de texto será uma habilidade fundamental para a resolução das perguntas. As questões de Física serão compostas por apresentar gráficos, tabelas e outros tipos de textos e, dessa forma, é fundamental que o estudante saiba como interpretar esses recursos. Lembre-se de que os textos da prova do ENEM podem conter informações fundamentais para a resolução das questões.

Tenha em mente também que tópicos da disciplina de Física podem estar presentes em questões interdisciplinares do ENEM. Assim, os temas podem ser cobrados ao lado de assuntos de outras matérias, como biologia e química.



Além disso, também devemos mencionar que a prova do ENEM quer entender se um candidato é capaz de compreender certa matéria em determinado contexto: e esse aspecto não é diferente para a prova de física. Dessa maneira, parte significativa das questões de física do ENEM irão aparecer na forma de um problema do cotidiano ou atualidade. Para resolver esse tipo de questão, o candidato deverá possuir não somente um bom conhecimento teórico dos tópicos da física, mas deverá também saber reconhecer essas teorias em suas diversas aplicações práticas na atualidade.

Quais são os temas mais cobrados pela prova de Física do ENEM?

A prova de Física do ENEM é predominantemente conteudista e, dessa forma, é muito importante que o candidato memorize as principais fórmulas e regras da matéria ao longo dos estudos para a prova do ENEM.

Alguns tópicos são abordados com muita frequência pelas questões de Física do ENEM. Assim, é muito provável que eles sejam cobrados também pelas perguntas da próxima edição do exame. Veja quais são eles:

Mecânica: questões sobre cinemática, trabalho, potência e energia;

Elétrica: quase todas as edições do ENEM trazem uma questão de elétrica. Para responder as perguntas sobre esse assunto o aluno deve dominar os conceitos de corrente, resistores e potência. É muito importante que o candidato saiba usar as Leis de Ohm;

Ondulatória: é importante que os candidatos dominem os conceitos de reflexão, refração, difração, ressonância e também o efeito doppler;

Óptica: questões sobre tipos de lentes e seus usos são muito comuns na prova do ENEM;

Calorimetria;

Magnetismo;

Hidrostática: a Lei do Empuxo é o tópico mais cobrado dentro da Hidrostática;

Física Moderna: principalmente questões sobre as Leis de Newton;

Movimento circular uniforme;

Lançamento oblíquo;

Interpretação de gráficos e tabelas: a prova de física do ENEM normalmente traz muitos gráficos para que os candidatos respondam diversas questões sobre velocidade, espaço e aceleração.

Quando o ENEM 2023 será realizado?

As provas do ENEM 2023 serão aplicadas em dois dias: 5 e 12 de novembro.

No primeiro dia, os candidatos irão responder 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e deverão escrever uma redação.

No segundo dia, os candidatos deverão responder 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e também 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.