A Chevrolet, uma das montadoras mais renomadas do mercado automobilístico, surpreendeu os consumidores ao confirmar um aumento nos preços de seus carros a partir de outubro de 2023.

Chevrolet anuncia aumento de preços para 2024: entenda como isso afeta seu plano de comprar um carro

Confira em detalhes essas mudanças, quais modelos foram afetados e como você pode planejar sua próxima compra de carro diante dessas alterações significativas.

Um olhar sobre os novos preços da Chevrolet para 2024

Recentemente, a Chevrolet divulgou sua nova tabela de preços para a linha de carros 2024, e a notícia não é exatamente reconfortante para os consumidores em busca de um veículo novo. Desse modo, os novos valores trazem consigo um aumento considerável, principalmente para os modelos que tradicionalmente são considerados mais acessíveis e populares.

Dentre os modelos que sofreram ajustes de preços, encontramos o Onix, Onix Plus, Spin e Montana. Por outro lado, modelos como o Equinox, Trailblazer, S10 e Camaro conseguiram escapar dessa onda de aumento de preços. Assim, fica evidente que a Chevrolet concentrou seus esforços em reajustar os carros de entrada da marca, que historicamente têm sido os mais vendidos.

Os impactos nos modelos Chevrolet mais populares

O Onix, que é o modelo hatch de entrada da Chevrolet, experimentou um aumento de preço em todas as suas oito versões. A versão básica, o Onix 1.0 MT, agora custa R$ 85.290, representando um acréscimo de R$ 440 em relação ao preço anterior.

Já a versão LT, por sua vez, teve um aumento de R$ 500, elevando seu preço para R$ 92.650. Contudo, as versões turbo do Onix também não escaparam dos ajustes, com aumentos variando entre R$ 440 e R$ 1.140.



Você também pode gostar:

Infelizmente, o Onix Plus, a versão sedã do modelo, também foi afetado, com aumentos que oscilam entre R$ 500 e R$ 1.200, dependendo da versão escolhida.

Agora, o Onix Plus 1.0 parte de R$ 97.390, um aumento de R$ 500 em relação ao preço anterior. As versões LT com câmbio manual e automático mantiveram seus preços em R$ 105.850 e R$ 111.350, respectivamente.

Line Up Chevrolet

Além disso, outros modelos populares da Chevrolet, como o SUV Tracker e a picape Montana, também não conseguiram evitar o aumento de preços. Em suma, o Tracker agora parte de R$ 130.920 na linha 2024, o que representa um acréscimo de cerca de R$ 2.570 em relação à versão anterior. Por fim, a Montana 2024, por sua vez, possui um preço inicial de R$ 122.780, mostrando um aumento de quase R$ 1.000 em comparação com o valor anterior.

Como reagir aos aumentos de preços?

Diante dessas mudanças de preços, é crucial que os consumidores estejam atentos e bem informados ao planejar a compra de um novo carro.

Pesquise e compare

De modo geral, faça uma pesquisa minuciosa e compare preços em diferentes concessionárias e regiões. Uma vez que os valores sugeridos pela Chevrolet podem variar, então, encontrar a melhor oferta é essencial.

Considere opções alternativas

Além disso, se o modelo que você estava de olho sofreu um aumento substancial de preço, talvez seja hora de considerar outras opções dentro da linha da Chevrolet. Ou ainda, seja um momento ideal para explorar modelos de outras montadoras.

Negocie com concessionárias

Não hesite em negociar com as concessionárias. Isso porque, muitas vezes, é possível obter descontos ou vantagens adicionais durante o processo de compra. Além de todos os pontos citados, avalie suas necessidades reais em um veículo.

Às vezes, um modelo ligeiramente diferente ou com menos recursos pode ser uma opção mais acessível sem comprometer sua satisfação. Desse modo, pode ser interessante analisar os detalhes e considerar o custo total do veículo. Além disso, não deixe de considerar os impostos e o valor do seguro do veículo escolhido. Uma vez que todos os fatores fazem parte do preço final.