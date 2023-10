Entender como pode ser a multa automatizada é essencial, visto que o avanço da tecnologia está evoluindo em todos os aspectos, e com as autuações de trânsito, não é diferente.

Assim sendo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar! Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

Entenda como pode ser a multa automatizada

Conforme mencionado acima, a evolução da tecnologia está trazendo mudanças importantes para o monitoramento e fiscalização do trânsito. Desse modo, a perspectiva de multas automatizadas é um exemplo claro desse avanço.

E, para entender como podem ser as multas automatizadas, é necessário entender mais sobre os carros da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Sendo assim, os carros da CET são conhecidos por sua presença nas ruas equipadas com câmeras e GPS. Em suma, esses veículos têm a missão de fiscalizar vagas de estacionamento rotativo na Zona Azul de São Paulo e identificar veículos que ficam parados irregularmente.

Dessa maneira, esses veículos tecnológicos geram imagens das vias e coletam dados importantes para a fiscalização do trânsito. Essas informações são essenciais para identificar infrações e irregularidades no estacionamento.

Apesar de não poderem, legalmente, aplicar multas automaticamente, os carros da CET representam um passo importante em direção a essa possibilidade. No entanto, a intervenção de um agente humano ainda é necessária para outras infrações.

Veja a regulamentação em evolução das multas automatizadas



Você também pode gostar:

A regulamentação atual não permite a aplicação de multas automáticas sem a presença de um agente de trânsito. Contudo, uma nova proposta regulamentar da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) pode mudar esse cenário.

Os carros da CET estão equipados com tecnologia avançada. Então, dentre os modelos mais como os modelos mais usados, podemos citar:

Hyundai HB20;

Fiat Uno;

Fiat Mobi e;

Renault Kwid.

Dessa maneira, eles utilizam câmeras de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), que, como é de se esperar, realizam essa etapa.

Como ocorre o processo de fiscalização?

Ademais, as câmeras desses veículos coletam imagens e as enviam em tempo real para uma central de informações. Lá, a equipe verifica se o tempo de uso da vaga de estacionamento está dentro das regras.

Bem como já dito, atualmente a intervenção de um fiscal de trânsito ainda é necessária para confirmar a irregularidade. Desse modo, o fiscal verifica os dados obtidos pelo “carro da multa” pessoalmente no local.

Planos para o futuro

A empresa de fiscalização tem planos. Assim, a tecnologia está caminhando para permitir que as câmeras apliquem multas automaticamente, sem a necessidade de interação com agentes humanos.

Além disso, o texto da regulamentação que define os requisitos técnicos mínimos para a aplicação de multas automatizadas recebeu orientação para consulta pública recentemente. Então, após essa etapa, com sua publicação, a medida poderá entrar em vigor.

Veja como será o futuro das multas de trânsito

O futuro das multas de trânsito em São Paulo e, potencialmente, em outras cidades, está se tornando mais automatizado. Isso porque, a possibilidade de multas automáticas representa uma mudança significativa na medida em que esses veículos identificam e penalizam as infrações.

Vantagens da automatização das multas

A automatização das multas de trânsito apresenta uma série de vantagens que podem beneficiar tanto os órgãos de fiscalização quanto os condutores. Assim sendo, dentre essas vantagens, destacam-se:

Eficiência

Primeiramente, com a automatização, o processo de identificação e registro de infrações pode ocorrer em tempo real, tornando-o mais eficiente e rápido. Afinal, significa que o processamento das infrações ocorrem de maneira mais ágil, proporcionando uma resposta mais rápida aos infratores.

Redução de erros humanos

Além disso, a automatização também reduz significativamente a probabilidade de erros humanos na identificação e registro de infrações. Isso ocorre porque as câmeras e sistemas de reconhecimento de caracteres são precisos e consistentes, minimizando equívocos que poderiam ocorrer com agentes humanos.

Aumento da fiscalização

Com a possibilidade de aplicação de multas automaticamente, os órgãos de trânsito aumentam a fiscalização sem a necessidade de ampliar significativamente o número de agentes de trânsito. Assim, isso contribui para uma maior conformidade com as leis de trânsito, e, consequentemente, para a redução do número de infrações. Logo, o que gera mais segurança e fluidez no trânsito.

Redução de custos

Por fim, vale ressaltar ainda que a automatização pode representar uma redução nos custos operacionais que se relacionam à fiscalização de trânsito. Dessa forma, menos recursos podem ser necessários para realizar o mesmo volume de fiscalização, economizando recursos financeiros.

Agora que você já entendeu como pode ser a multa automatizada, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto.