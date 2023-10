As transmissões ao vivo se tornaram uma parte fundamental da nossa experiência online, abrangendo entretenimento, educação e conexões sociais. Mas você já ouviu falar das Live NPCs? Se você é um usuário frequente do TikTok, é bem provável que esse tipo de conteúdo já tenha cruzado o seu feed.

Live NPC: entenda essa nova forma de monetizar as REDES SOCIAIS

Live NPC é uma sigla que se origina de “Live Non-Player Character,” traduzindo para o português como “Personagem Não Jogável em Tempo Real”. Esse formato inovador de entretenimento online ganhou destaque recentemente, principalmente no TikTok.

Nas Live NPCs, os espectadores têm a oportunidade de interagir com um apresentador que desempenha o papel de um personagem fictício em tempo real. Assim, esses personagens podem ser baseados em arquétipos específicos ou histórias envolventes, criando uma experiência de transmissão altamente envolvente e imersiva.

Como fazer uma Live NPC?

A criação de uma Live NPC pode ser uma tarefa emocionante, mas também desafiadora.

Defina seu personagem

Em suma, o primeiro passo é escolher um personagem que seja cativante e relevante para o seu público-alvo. Dessa forma, pode ser um detetive em um mistério interativo, um explorador em uma aventura virtual, ou qualquer outra ideia criativa que você tenha em mente.

Por conseguinte, crie uma história envolvente que envolva o seu personagem. Considere tramas intrigantes, desafios instigantes e interações envolventes que irão cativar os espectadores ao longo de toda a transmissão.

Escolha a plataforma adequada

Decida em qual plataforma você fará a transmissão ao vivo. Plataformas populares incluem Twitch, YouTube e Facebook Live. Certifique-se de configurar a sua conta e entender como usar as ferramentas disponíveis.

Promova sua Live NPC

Anuncie a sua transmissão com antecedência para atrair espectadores. Desse modo, use as redes sociais, fóruns e grupos relevantes para divulgar o seu evento e criar expectativa.

Interaja com os espectadores

No decorrer da transmissão, engaje-se com os espectadores de acordo com a personalidade do seu personagem. Assim sendo, responda às perguntas, leve em consideração as sugestões e mantenha o engajamento alto para criar uma experiência envolvente.

Monetização da Live NPC

Agora, vamos ao aspecto mais interessante: como ganhar dinheiro com as suas Live NPCs? Existem várias maneiras de monetizar as suas transmissões ao vivo:

Doações

Muitas plataformas permitem que os espectadores façam doações em dinheiro durante a transmissão. Dessa forma, você pode incentivar as doações oferecendo recompensas, como interações especiais com o seu personagem.

Assinaturas

Certo grupo de espectadores pode optar por tornar-se assinantes pagos, adquirindo acesso a conteúdo exclusivo, distintivos personalizados e emojis personalizados.

Publicidade

À medida que a sua audiência crescer, você poderá atrair anunciantes que desejam promover os seus produtos ou serviços nas suas transmissões. Crie produtos relacionados à sua Live NPC, como camisetas, canecas e adesivos personalizados, e venda-os para os seus fãs.

Parcerias e colaborações

Trabalhe em parceria com outras transmissões ao vivo ou criadores de conteúdo para expandir a sua audiência e oportunidades de monetização.

Em resumo, as Live NPCs são uma forma inovadora de criar conteúdo ao vivo, proporcionando uma experiência única para os seus espectadores. No entanto, com criatividade e dedicação, você pode não apenas proporcionar entretenimento de alta qualidade, mas também transformar a sua paixão em uma fonte de renda.

Desvantagens a serem consideradas

Embora as Live NPCs tenham se tornado uma febre nas redes sociais, é importante destacar que esse tipo de conteúdo não é bem visto por uma parte considerável do público. Além disso, algumas plataformas já consideram as Live NPCs como uma prática questionável e até mesmo ilegal.

No TikTok, por exemplo, essas transmissões estão sujeitas a restrições de alcance devido a ações repetitivas, não autênticas ou degradantes que visam induzir os espectadores a enviar presentes, o que vai contra as normas da plataforma. Portanto, é possível que, em breve, as Live NPCs sejam completamente banidas.