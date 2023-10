Entenda! MEI obtém permissão para contratar funcionário com salário INFERIOR ao MÍNIMO

O Microempreendedor Individual (MEI) atualmente tem a capacidade de contratar um único funcionário, e o valor de sua remuneração pode ser inferior ao salário-mínimo.

Contudo, antes de tomar a decisão de contratar um colaborador, o empreendedor deve estar devidamente informado sobre alguns requisitos essenciais. A seguir, apresentamos as informações cruciais que o MEI precisa considerar.

Optar por se tornar um microempreendedor individual traz inúmeros benefícios ao empreendedor, como a possibilidade para contratar um funcionário. De acordo com as normas vigentes, há uma limitação à contratação de apenas um colaborador.

Entretanto, está em discussão uma proposta que, se aprovada, permitirá que o microempreendedor individual amplie sua equipe para dois colaboradores.

Antes de embarcar na contratação de um funcionário, é fundamental que o MEI esteja plenamente ciente das obrigações e responsabilidades associadas a esse processo.

Isso inclui compreender as regulamentações trabalhistas, calcular e pagar os tributos relacionados à folha de pagamento, além de estar atento aos direitos e benefícios do colaborador.

Ao fazer isso, o empreendedor pode aproveitar ao máximo a oportunidade de ter um funcionário, contribuindo para o crescimento e a prosperidade de seu negócio.

Contratação de colaborador para MEI: entenda os detalhes!



Quando um MEI decide contratar um funcionário, é fundamental considerar alguns fatores essenciais. A remuneração deste é determinada com base em dois critérios.

Dessa forma, deve ser considerado o valor do salário mínimo estabelecido pelo governo ou o piso salarial da categoria à qual o funcionário pertence. Assim, para estabelecer o salário prevalece o valor maior.

De acordo com o Portal do Empreendedor, antes de tomar a decisão de contratar um funcionário, o MEI deve realizar uma análise criteriosa.

Portanto, deve ser avaliado se essa contratação é realmente necessária no momento. Isso envolve ponderar a demanda de trabalho, as necessidades do negócio e o impacto financeiro que a contratação terá nas finanças do MEI.

Sendo assim, ao considerar a contratação de um funcionário, é fundamental equilibrar as exigências do negócio com as obrigações financeiras. Isso passa por garantir que a decisão seja tomada de forma consciente e estratégica para o sucesso da empresa.

O Portal ressalta que antes de decidir sobre a contratação de um novo colaborador, é essencial que o MEI faça uma avaliação cuidadosa. Analisar os custos envolvidos, planejar-se financeiramente e buscar o perfil que mais se alinhe às demandas da sua empresa.

Garantir que todas as responsabilidades para com seu empregado estejam em dia, para evitar possíveis processos trabalhistas.

Quais são os direitos trabalhistas do funcionário do MEI?

Se você é um Microempreendedor Individual (MEI) e planeja contratar um colaborador, é essencial ter conhecimento dos direitos trabalhistas garantidos a ele.

Esses direitos são fundamentais para assegurar condições de trabalho adequadas e justas. O funcionário contratado deve receber, no mínimo, o salário mínimo vigente, a menos que haja um piso salarial definido para a categoria, neste caso, o valor mais alto prevalece.

Além disso, o MEI é obrigatório garantir um dia de descanso por semana, preferencialmente aos domingos, como repouso semanal remunerado.

Após cada período de 12 meses de trabalho, o colaborador tem direito a férias remuneradas, acrescidas de um adicional de 1/3 sobre o salário. O décimo terceiro salário, conhecido como “gratificação natalina”, corresponde ao salário integral de um mês e é pago em duas parcelas.

Outros benefícios incluem o recolhimento mensal do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a contribuição previdenciária (INSS) que dá direito a benefícios como aposentadoria e auxílio-doença.

A jornada de trabalho padrão é de até 8 horas diárias, não ultrapassando 44 horas semanais. Quando o funcionário trabalha além desse limite, deve receber um adicional de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora regular como horas extras.

O trabalho realizado entre as 22h e as 5h tem um adicional noturno, enquanto o vale-transporte é um benefício destinado ao deslocamento do funcionário de sua residência até o local de trabalho.

Em caso de demissão sem justa causa, o funcionário do MEI tem direito ao seguro-desemprego. Se demitido sem motivo válido, o empregador deve pagar uma multa de 40% sobre o saldo do FGTS.

O aviso prévio é obrigatório, informando o funcionário com antecedência, de acordo com o tempo de serviço prestado.

Benefícios Adicionais e Convenções Coletivas de Trabalho (CCT)

Além disso, existem adicionais de insalubridade e periculosidade para atividades que colocam em risco a saúde ou integridade física do trabalhador, e o salário-maternidade, um benefício concedido às trabalhadoras que dão à luz ou adotam uma criança.

É crucial que o MEI esteja atento às Convenções Coletivas de Trabalho (CCT), que podem estipular outros benefícios conforme a categoria profissional. Exemplos desses benefícios adicionais incluem cestas básicas, vale-alimentação e planos de saúde.

Estar ciente e cumprir esses direitos é fundamental para garantir um ambiente de trabalho justo e legal para todos os colaboradores.