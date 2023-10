Entenda o que são NUTRIZES e saiba como receber seu BENEFÍCIO

O Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro que busca garantir uma renda básica para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o país. Em 2023, o programa passou por reformulações significativas, incluindo o aumento do valor do benefício e a inclusão de diferentes categorias familiares, como as nutrizes. Neste artigo, vamos explicar quem são as nutrizes e como elas podem receber esse benefício.

O que são as nutrizes?

No contexto do Bolsa Família, o termo nutriz refere-se às mulheres que estão amamentando. A inclusão das nutrizes na lista de beneficiários tem como objetivo incentivar a prática do aleitamento materno, que é fundamental para a saúde e o desenvolvimento das crianças. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o aleitamento materno deve ser exclusivo até os seis meses de idade do bebê, complementando sua alimentação com outros alimentos até os dois anos ou mais.

Benefício para nutrizes no Bolsa Família

Para receber o benefício do Bolsa Família como nutriz, é necessário preencher alguns requisitos específicos, além de ser participante do programa. São eles:

Ter os dados atualizados no Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais ( CadÚnico ) nos últimos dois anos. Ter uma renda mensal por pessoa de até R$ 218. Estar amamentando um bebê com até seis meses de idade. Fazer o acompanhamento nutricional da criança no posto de saúde. Cumprir as condicionalidades do programa nas áreas de saúde e educação.

O benefício para as nutrizes é concedido por até seis meses após o nascimento do filho, no valor de R$ 50 por mês. Esse valor é somado ao repasse regular do Bolsa Família e às bonificações para outros membros da família. Gestantes e crianças de até seis anos também recebem benefícios adicionais.

Como receber o benefício para nutrizes?

Não é necessário fazer um cadastro especial para receber o benefício do Bolsa Família como nutriz. O governo identifica automaticamente as mulheres que se enquadram nessa categoria por meio do CadÚnico. No entanto, caso a mulher tenha direito ao benefício e ainda não esteja recebendo, pode ser necessário atualizar os dados no CadÚnico. Para isso, basta se dirigir ao Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) mais próximo.



Impacto das mudanças no programa

Com a inclusão das nutrizes como beneficiárias do Bolsa Família, estima-se que haverá um impacto financeiro de aproximadamente R$ 229,67 milhões por ano. Esse valor foi alinhado com o Governo Federal e tem como objetivo garantir uma alimentação adequada tanto para as mães quanto para os bebês em fase de amamentação.

Além disso, outras mudanças no programa foram implementadas. Por exemplo, o benefício adicional para dependentes de 7 a 18 anos e gestantes, bem como a concessão do Bolsa Família para famílias que recebem seguro defeso, desde que não acumulem os auxílios.

Consultando o benefício do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família têm à disposição diversos canais para consultar informações sobre o benefício. É possível verificar o valor do benefício, as datas de pagamento e a composição dos valores pagos através de aplicativos oficiais, como o Bolsa Família e o CadÚnico, além do WhatsApp do Bolsa Família e dos postos de atendimento do programa.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2023

A Caixa Econômica Federal já divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o ano de 2023. Os repasses começam no dia 18 de outubro para os beneficiários com NIS final 1. Os demais pagamentos serão realizados até o dia 31 de outubro, seguindo a ordem dos NIS dos beneficiários. Os saques podem ser feitos em qualquer agência da Caixa, nos caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Além disso, também é possível movimentar os valores através do aplicativo Caixa Tem, realizando Pix, transferências e pagamentos.

Ajuda importante a quem mais precisa

As nutrizes, mulheres que estão amamentando, também podem receber o benefício do Bolsa Família. O programa busca incentivar o aleitamento materno, oferecendo um valor extra no benefício para garantir a boa alimentação e a saúde das mães e bebês. Para receber o benefício, é necessário atender aos requisitos específicos e estar cadastrado no Cadastro Único. Consulte regularmente as informações sobre o benefício e fique atento ao calendário de pagamentos. O Bolsa Família é uma importante ajuda para as famílias em situação de vulnerabilidade econômica e deve ser utilizado de forma consciente e responsável.