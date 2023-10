O governo brasileiro anunciou uma nova fase do Desenrola Brasil, um programa de renegociação de dívidas voltado para pessoas físicas. Essa iniciativa promete oferecer grandes descontos, prazos ampliados de parcelamento e a possibilidade de remover restrições de nome.

Mais de 57% dos elegíveis não têm acesso ao Desenrola Brasil: entenda os desafios do programa

No entanto, a principal preocupação do governo está se tornando o acesso à plataforma desenvolvida dentro do gov.br, que é necessária para participar do programa.

Desenrola Brasil: a importância do acesso à plataforma

Em suma, o Desenrola Brasil é uma iniciativa do governo que visa ajudar cidadãos brasileiros a resolverem suas dívidas de forma mais acessível e conveniente. Uma vez que com a promessa de descontos atrativos e facilidades de pagamento, o programa tem o potencial de aliviar a situação financeira de muitas pessoas.

Desse modo, nesta nova etapa do programa, os interessados em participar devem acessar o site oficial do governo federal (www.gov.br) para iniciar o processo de renegociação. No entanto, essa etapa está se tornando um desafio para muitos brasileiros.

O obstáculo do cadastro no gov.br

Segundo o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o principal temor do governo é que muitas pessoas não consigam acessar o site do Desenrola Brasil devido aos requisitos do cadastro no gov.br. Isso porque para acessar a plataforma de renegociação, é necessário possuir um cadastro com nível prata ou ouro no gov.br.

De acordo com as estatísticas compartilhadas pelo ministro, 44% das pessoas elegíveis ao Desenrola Brasil ainda não possuem os níveis de certificação necessários e estão no nível bronze, o que as impede de acessar a plataforma de renegociação.



Além disso, 13% dos elegíveis não têm nenhum tipo de certificação, seja ouro, prata ou bronze. Desse modo, 57% dos cidadãos elegíveis ao programa não podem acessar a plataforma.

A importância de ter um cadastro gov.br ouro ou prata

Para evitar que as pessoas elegíveis ao Desenrola Brasil fiquem de fora do programa devido ao cadastro incompleto, é fundamental entender como melhorar o nível de certificação no gov.br. Uma vez que ter um cadastro com nível ouro ou prata é o primeiro passo para garantir o acesso à plataforma de renegociação de dívidas.

Como mudar seu nível no gov.br?

Mudar seu nível de certificação no gov.br não precisa ser uma tarefa complicada. Isso porque o governo oferece recursos e orientações para ajudar os cidadãos a melhorarem seu cadastro. Confira algumas etapas que você pode seguir para elevar seu nível no gov.br:

Acesse o site oficial do gov.br: visite o site do governo federal em www.gov.br e faça o login na sua conta.

Atualize suas informações: verifique se todas as informações em seu perfil estão corretas e atualizadas. Isso pode incluir informações pessoais, de contato e documentos.

Siga as orientações de certificação

O próprio site do gov.br oferece orientações sobre como elevar seu nível de certificação. Siga as instruções fornecidas para alcançar o nível ouro ou prata, dependendo do seu caso. Por fim, mudar seu nível de certificação pode levar algum tempo, mas é importante ser persistente e seguir as instruções fornecidas pelo governo.

Certamente, o Desenrola Brasil é uma oportunidade valiosa para pessoas físicas renegociarem suas dívidas e recuperarem sua estabilidade financeira. No entanto, o acesso à plataforma de renegociação por meio do gov.br tem sido um desafio para muitos brasileiros devido aos requisitos de certificação.

Portanto, para não perder a chance de participar do Desenrola Brasil devido a um cadastro incompleto no gov.br, é essencial seguir as orientações fornecidas pelo governo para elevar seu nível de certificação. Dessa forma, você poderá aproveitar os benefícios do programa e dar os primeiros passos rumo à resolução de suas dívidas.