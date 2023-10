Entre os links: Makhachev x Volkanovski 2, Chimaev x Usman, Dillon Danis x Logan Paul, UFC e USADA

O UFC 294 parece um pouco diferente no topo, com Charles Oliveira sendo forçado a abandonar sua revanche na luta principal pelo título dos leves contra Islam Makhachev. O campeão peso pena Alexander Volkanovski agora entra em cena para sua chance de redenção com menos de duas semanas de antecedência.

Em uma edição totalmente nova de Entre os linkso painel reage ao novo evento principal do evento pay-per-view do UFC no próximo fim de semana, se a luta é mais intrigante do que o agendamento original, se Volkanovski está em uma situação ganha-ganha e muito mais.

Além disso, os tópicos incluem o novo co-evento principal entre Khamzat Chimaev e Kamaru Usman, os riscos envolvidos na luta dos médios, a grande vitória de Bobby Green no UFC Vegas 80, o evento de sábado do UFC Vegas 81 encabeçado por Sodiq Yusuff e Edson Barboza, Misfits Boxing’s O PRIME Card apresentando o retorno de combate de Dillon Danis enquanto ele se prepara para entrar no ringue com a estrela da WWE Logan Paul, a separação da USADA e do UFC, com Conor McGregor sendo um fator, e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew do MMA Fighting e Alexander K. Lee.

