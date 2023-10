Entre os links: Makhachev x Volkanovski 2, Usman x Chimaev, UFC 294, próximo movimento de Dillon Danis

Embora o UFC 294 pareça um pouco diferente do que era há duas semanas, ainda é um card bastante carregado, com duas lutas incrivelmente intrigantes que têm apostas muito altas, separadas de vitórias e derrotas.

Em uma edição totalmente nova de Entre os links, o painel discute o evento pay-per-view do UFC no sábado em Abu Dhabi, que é encabeçado por Islam Makhachev x Alexander Volkanovski 2 pelo título dos leves. Eles discutem o que uma vitória significa para ambos os jogadores e muito mais.

Além disso, os tópicos incluem o co-evento principal Kamaru Usman x Khamzat Chimaev, que precisa mais da vitória, avaliando o card de sábado como um todo e marcando a estreia no boxe com a derrota de Dillon Danis para Logan Paul, de onde Danis vai. aqui, se ele tem chance de lutar pelo UFC, reações ao fim do Showtime Boxing e MMA e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew do MMA Fighting e Damon Martin.

