Entrevista chorosa de 2004 revela o apoio inabalável de Jennifer Aniston a Matthew Perry

Jennifer Aniston ficou visivelmente emocionada em uma entrevista anterior ao falar sobre sua querida amiga e ‘Amigos’ co-estrela, Matthew Perry, muito antes de seu passagem trágica sobre 28 de outubro.

Em um 2004 Conversação com ABCDiane Sawyer,Aniston revelou um lado de Perada que ‘Amigos’ os fãs podem não estar totalmente cientes.

Quando perguntado o que Perada não sabia sobre si mesmo, Aniston respondeu em lágrimas, “Que ele está bem. Ele está lutando.” referenciando Perry batalha contra o vício.

Com lágrimas nos olhos delaela continuou, “Não sabíamos, não estávamos preparados para lidar com isso. Ninguém nunca tinha lidado com isso, e só de pensar em perdê-lo… ele está tendo um caminho, mas está bem.”

Jennifer Aniston ficou de olho na amiga



Aniston e Peradajunto com outros membros do elenco Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer, e Courtney Coxformou o conjunto icônico de ‘Friends’.

Peradadurante sua promoção do 2022 livro de memórias “Amigos, amantes e a grande coisa terrível” expressou sua gratidão a Aniston por seu apoio inabalável.

Ele lembrou, “Ela foi quem mais estendeu a mão. Você sabe, estou muito grato a ela por isso.”

Perry também lembrou que era Aniston que inicialmente o confrontou durante as filmagens de ‘Amigos’ sobre seu vício, que foi um ponto de viragem significativo.

Ele compartilhou, “Imagine quão assustador foi aquele momento.”

Em outras entrevistas, Perada continuou a elogiar Anistonchamando-a “maravilhoso”, “fantástico”, e “o melhor.”

A longa batalha de Perry contra o vício é visível em ‘Friends’

Matthew Perry batalha contra o vício durante a produção do show está bem documentado, com o ator discutindo abertamente suas lutas em suas memórias.

Peradaencontrado falecido em seu Os anjos jacuzzi, francamente compartilhou seu tBatalha de três décadas contra o vícioenvolvendo numerosos visitas de reabilitação e experiências de quase morte.

Ele detalhou como seus problemas de vício aumentaram sob a pressão da fama enquanto ele alcançava o estrelato internacional interpretando o espirituoso e sarcástico Chandler Bing em ‘Friends’.

Em suas memórias, Perry revelou que os fãs do programa poderiam detectar suas lutas observando suas mudanças de peso e pelos faciais ao longo da série.

“Quando estou carregando peso, é o álcool; quando estou magro, são os comprimidos; quando tenho cavanhaque, são muitos comprimidos”, disse. ele explicou.

Por Junho de 2022ele se descreveu como “muito saudável” e expressou um forte desejo de ajudar outras pessoas que enfrentam o vício.

Seguindo Perry Após a morte trágica, os membros sobreviventes do elenco de ‘Friends’ divulgaram um comunicado expressando sua profunda tristeza.

Eles enfatizaram que eram mais do que apenas colegas, eram uma família, e solicitaram tempo para processar esta imensa perda, oferecendo seus pensamentos e amor à família, amigos e admiradores de Perry em todo o mundo.