Entrevista com a velha Miley Cyrus atrai a ira da irmã Noah: o desrespeito

Noé Ciro não está satisfeito com alguns dos comentários, irmã Miley feito em entrevista.

Uma entrevista em podcast de Miley falando com Joe Rogan em “The Joe Rogan Experience” em setembro de 2020 ressurgiu. Nele, Miley fala sobre seus irmãos.

Rogan perguntou à cantora se a experiência de Noah crescendo à sua sombra afetou de alguma forma sua decisão de seguir carreira em Hollywood.

“Ou você vai para um lado ou para outro”, respondeu Miley, observando que seu irmão mais novo “quer” uma vida sob os holofotes.

“Ela lançou um disco que adoro chamado ‘The End of Everything’… e é o EP mais deprimente que você já ouviu.

“Ela tem 20 anos. Ela é emo. Ela é, tipo, uma criança emo.”

Rogan então perguntou se Noah era “emo” porque ela cresceu na estrada com Miley.

“É isso mesmo”, respondeu Miley.

“Ela tem uma música que diz: ‘Minha irmã é como o sol / Ela a seguirá aonde quer que ela vá / Mas eu sou mais como uma nuvem de chuva.’ Você sabe, é como se ela realmente tivesse essa ideia de mim.”

Quando Rogan sugeriu que Noah fosse ao médico, Miley disse: “Ela vai. Estamos todos muito no médico.

“Ela está lidando com isso. Mas ela tem apenas 20 anos, então me preocupo com ela.”

A resposta de Noah atrai o interesse dos fãs

“O desrespeito neste vídeo…” Noah escreveu em capturas de tela que estão circulando nas redes sociais.

A resposta fez os fãs falarem, com muitos se perguntando se isso está relacionado à suposta briga familiar que ocorreu após o divórcio dos pais. Billy Ray Cyrus e Tish Cyrus.

“Estou confuso… ela quer dizer que Joe foi desrespeitoso ou Miley ou ambos? Eu sinto que Miley estava apenas sendo leve/engraçada, mas também a defendendo como o quê”, escreveu um fã.

Outro escreveu: “Ela teve três anos para dizer alguma coisa. Ela só está dizendo isso porque a família está dividida entre a mãe e o pai”.

No entanto, os comentários vêm dois meses depois de Miley se juntar a seus meio-irmãos Brandi Cyrus e Trace Cyrus no casamento de Tish com Dominic Purcell.

Noah e o irmão Braison Cyrus não estavam no evento. Na verdade, Noah compartilhou fotos dela e de Braison no Instagram no Walmart durante o casamento, com muitos especulando que nem tudo está bem na casa de Cyrus.

Tish e Billy Ray pediram o divórcio em abril de 2022. Desde então, Billy Ray mudou e se casou com Firerose no início desta semana.