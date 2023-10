Equipe de ‘Toy Story’ da NFL vê jogo animado simultâneo em Londres

Claro, estamos nos referindo aos Jags enfrentando os Falcons em Londres… cujo pontapé inicial foi muito cedo. Isso não significa que a Disney/ESPN não estava pronta com sua grande skin ‘Toy Story’ – assim que o jogo começou, sua própria transmissão de desenho animado estava ao vivo.

🏈 Toy Story Funday Futebol no Disney+ pic.twitter.com/jVMeBAyxZ7

O stream de ‘Toy Story’ não estava na tela principal o tempo todo – parece que eles o cortaram durante diferentes partes da partida… incluindo replays/destaques, etc.

Estádio de Wembley vs. Quarto do Andy.

Foi muito legal ver, e as reações online certamente refletiram isso… já que as pessoas ficaram um tanto hipnotizadas pela tecnologia – sem mencionar todos os outros personagens de ‘Toy Story’ sendo incorporados ao fundo e à margem.

Com isso dito, o novo recurso tinha seus problemas – houve momentos em que o ‘Toy Story’ apresentava falhas e/ou não voltava para a ação principal a tempo… e isso atrapalhou alguns.

Ainda assim, foi muito mais bom do que ruim… e considerando o quanto se falou sobre ‘Toy Story’, você quase pode garantir que a NFL tentará fazer isso novamente em um futuro próximo.

Aliás, esta não é a primeira vez que a liga faz algo assim… eles fizeram parceria com a Nickelodeon no passado e tiveram recursos visuais de AR sobrepostos a partes do jogo – incluindo momentos “lodosos” após touchdowns.