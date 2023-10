Eric Nicksick revela como o MMA poderia ajudar Francis Ngannou a ‘chocar o mundo’ contra Tyson Fury

Francis Ngannou sempre sonhou em passar para o boxe e vai pular direto para sua estreia quando enfrentar o rei dos pesos pesados ​​​​Tyson Fury em 28 de outubro.

O confronto mostra Ngannou tentando causar, sem dúvida, a maior reviravolta nos esportes de combate desde que talvez James “Buster” Douglas nocauteou Mike Tyson em 1990. Mas mesmo por mais improvável que fosse o resultado na época, Douglas ainda era um boxeador profissional com mais de 30 lutas no currículo antes de colocar os pés no ringue para enfrentar Tyson.

Enquanto isso, Ngannou é indiscutivelmente o melhor combatente peso pesado do mundo, mas MMA não é boxe, e agora ele tentará vencer Fury, um lutador com um cartel perfeito, incluindo 33 vitórias e 24 nocautes ao longo do caminho.

“É a tarefa mais difícil”, disse o técnico de Ngannou, Eric Nicksick, ao MMA Fighting. “Porque, obviamente, os dois com os quais me identifico são montar um plano de jogo para Jon Jones e montar um plano de jogo contra Stipe. [Miocic], sem dúvida os dois melhores de todos os tempos e agora na mesma divisão. Essa foi uma tarefa difícil, e agora você está dizendo que vamos passar para o boxe, onde você não tem a habilidade de derrubar alguém, você não tem a habilidade de dar um chute na panturrilha e neutralizar algum movimento e essas coisas.

“Estamos entrando no território de outra pessoa e tentando descobrir como vencer o melhor de todos os tempos para fazer isso na categoria peso pesado. Vai ser difícil. Vou dizer ao Francis para entrar sorrateiramente em uma perna só [takedown] de vez em quando, derrube esse cara. Talvez consigamos um single-leg de graça.”

Piadas à parte, Nicksick acredita que a experiência de Ngannou no MMA pode render dividendos na luta Fury, porque isso provavelmente não se transformará em uma disputa entre dois boxeadores técnicos que querem se esfaquear até a morte.

Em vez disso, Nicksick aponta como alguém como Deontay Wilder foi capaz de pegar Fury desprevenido durante seu primeiro encontro depois que “The Gypsy King” comeu um gancho de direita devastador seguido por um de esquerda que quase encerrou a luta. Para seu crédito, Fury de alguma forma se levantou e a luta terminou empatada, e então ele dominou Wilder em duas revanches.

Ainda assim, é um momento como esse com um lutador pouco convencional como Wilder, que assim como Ngannou exibe um poder sobrenatural em seus socos, que chama a atenção de Nicksick ao olhar para o confronto contra Fury.

“Aqui está a coisa: [Deontay] Wilder pode parecer selvagem, ele pode não ser tão técnico como alguns dizem, mas acho que apenas ter um pouco de movimento errático, coisas com as quais você pode não estar acostumado e que não parecem tão limpas, é exatamente aí que penso boxeadores limpos ser atingido”, explicou Nicksick. “Nós os chamamos de melecas na academia. ‘Esse cara é um meleca.’

“Não é um termo de desrespeito. É como quando você observa dois caras que são lutadores muito, muito técnicos, eles apenas estão trabalhando nessa agudeza técnica de um lado para outro. Considerando que, se você colocar um lutador técnico contra um meleca, ele não está acostumado com aquele movimento errático e coisas que vêm de ângulos diferentes e coisas que vêm de posições diferentes. Fazendo todas essas coisas que fazemos dentro do MMA. Acho que será fundamental para nós – não tentar superar Tyson Fury. Acho que se chegarmos a uma situação em que tipo, ‘Ei, vamos superar esse cara’, estaremos em apuros. Cabe a nós encontrar maneiras criativas de como abordar isso.”

O destaque de Ngannou está repleto de lutadores que fizeram a malfadada tentativa de se levantar e trocar socos, porque basta um golpe do feroz peso pesado para acabar com a noite de qualquer um.

Mesmo nos treinos, Nicksick diz que nunca experimentou nada parecido com o poder de Ngannou quando segura o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC. É esse fator X que Nicksick acredita que começa a nivelar o campo de jogo entre um novato no boxe como Ngannou e um multicampeão dos pesos pesados ​​como Fury.

“Francis, quando eu seguro seu overhand [punches], sinto como se todo o meu braço fizesse um círculo de rotação no meu ombro. É assim que ele bate forte”, disse Nicksick.

“O mais louco é que ele é realmente mais técnico no canhoto. Seu cruzamento canhoto é bem mais afiado, tem muito mais velocidade, onde sua mão direita dá mais golpe. Ele pode atacar em ambas as posições. Acho que isso será importante para nós.”

Não importa quanta força ele possa gerar com um único soco, Ngannou ainda é um azarão gigantesco indo para a luta, mas essa não é exatamente uma situação nova para ele.

De qualquer forma, Ngannou não deveria estar onde está agora, depois de deixar a sua casa nos Camarões, mudar-se para França sem qualquer dinheiro ou meios para sobreviver, e ter vivido na rua num determinado momento. Escapar dessa situação angustiante e eventualmente se tornar campeão do UFC significa que Ngannou já conquistou uma vitória que ninguém esperava.

Agora “O Predador” tem uma montanha ainda maior para escalar contra Fury, mas se há uma coisa que Nicksick aprendeu ao longo dos anos é que ele nunca duvida do que Ngannou é capaz.

“Às vezes é a fórmula certa”, disse Nicksick. “Esta história de Francis Ngannou é um maldito filme. Por que não terminar este filme nocauteando o maior boxeador peso pesado de todos os tempos? É o que é. Esse cara nunca para de me surpreender e eu não ficaria surpreso se ele conseguisse nocautear essa luta.

“Temos a tarefa mais difícil a fazer, eu consigo todas essas coisas, mas estou feliz por tentarmos. E não importa o que aconteça, estou orgulhoso dele – e vou ganhar esse dinheiro, querido.”