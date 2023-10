Infelizmente, muitas pessoas ainda cometem erros de finanças domésticas sem se dar conta disso. E quando percebem o que está acontecendo, podem já estar endividadas e frustradas com os resultados financeiros.

Pensando nisso, preparamos este conteúdo com uma série de dicas para te ajudar a evitar esse tipo de situação na sua casa. Acompanhe e saiba mais!

Conheça os erros de finanças domésticas que você não pode cometer

Sabemos que cada pessoa tem a sua forma de lidar com o dinheiro e com as finanças, afinal, cada um tem um estilo de vida. Ainda assim, é importante estar atento a alguns aspectos que, de modo geral, podem prejudicar a vida financeira.

A seguir, listamos algumas dessas situações que não devem ser ignoradas e muito menos negligenciadas:

1. Não acompanhar gastos e entradas

Pode parecer algo pouco provável para você, mas acredite, existem pessoas que não fazem a menor ideia de quanto dinheiro entra em suas contas, exatamente, e quanto sai para pagar as contas.

Por isso, muitas vezes, acabam se deparando com cartões estourados, dívidas com bancos e outros problemas financeiros “inesperados”.

É por conta desses efeitos que a falta de acompanhamento financeiro pode ser considerada um dos erros de finanças domésticas que mais provocam “estragos”.

Para evitá-lo, comece a anotar tudo o que entra e o que sai da sua conta, garantindo um maior controle financeiro nesse sentido.

2. Não poupar para emergências

Outro erro muito comum é partir da premissa de que “só se vive hoje”, esquecendo-se que podem existir emergências e imprevistos.

Embora realmente vivamos só o aqui e o agora, não podemos nos esquecer de que situações negativas e emergências acontecem, inclusive no presente.

Por isso, para ter um presente seguro e feliz lá na frente, não podemos cometer o erro de não poupar.

3. Usar o cartão de crédito excessivamente

Usar o cartão de crédito em algumas compras pode, realmente, ser algo bom. No entanto, usar excessivamente, e ainda, sem controlar quanto está sendo gasto, é um dos principais erros de finanças domésticas.

Você pode usar o seu cartão, claro, mas lembre-se de controlar essas compras, evitando a impulsividade que pode tornar a situação difícil mais tarde.

4. Nunca planejar uma compra e sempre parcelar

Você compra algo só porque viu na promoção? Ou ainda, nunca planeja uma compra assim e acaba parcelando para “caber no orçamento”? Saiba que esses também são erros de finanças domésticas!

As nossas compras, especialmente mais significativas, devem ser feitas com cautela e planejamento, evitando o parcelamento e priorizando o hábito de juntar dinheiro para comprar à vista.

Isso pode ajudar, e muito, na hora de manter o controle das finanças.

5. Viver um estilo de vida no limite

Por fim, um dos principais erros de finanças domésticas é viver um estilo de vida no limite, ou até mesmo acima do que se pode pagar.

Se você gasta tudo o que recebe, todos os meses, está vivendo no limite. Se gasta a mais e está sempre correndo atrás do prejuízo, é porque já quebrou esse limite.

Cuidado com esse tipo de comportamento, ok? Viver um pouco abaixo do estilo de vida proposto pelo nosso salário é uma forma de poupar mais e de ter mais tranquilidade financeira. Pense nisso!