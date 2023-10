Especialidades médicas no Saúde Por Todo Canto atendem 430 pacientes dos PSFs Cohab e Vila Matias

Otorrinolaringologista, Dermatologista, Neurologista e Oftalmologista atenderam 430 usuários dos PSF Cohab e PSF Vila Matias na edição desta quinta-feira (19) do Programa Saúde Por Todo Canto.

A Prefeitura de Penedo segue com o compromisso de levar especialidades para os postos de saúde com a finalidade de zerar a demanda reprimida.

“Foi muito boa essa ação aqui no posto. Fiquei muito feliz porque o dermatologista veio para o posto que é perto da minha casa. Cheguei cedo e não demorou para me atenderem. Atendimento ótimo e saí do consultório sem nenhuma dúvida e com meu problema resolvido”, declarou a Dona Regina Lúcia, que fez um procedimento dermatológico com o Dr. Edvenis.

O trabalho da Secretaia Municipal de Saúde (SEMS) foi concentrado no prédio do posto da Cohab, onde foram realizados 95 atendimentos com Neurologista, 80 com Otorrinolaringologista, 65 atendimentos com Dermatologista, além de 40 procedimentos dermatológicos e 150 para Oftalmologista.

“O Saúde Por Todo Canto leva assistência especializada e promoção a saúde para mais perto da população. Nesta edição, dividimos os atendimentos em dois turnos, manhã e tarde, para levar mais conforto aos pacientes e não ter demora no atendimento. Garantir saúde para todos é o nosso papel como Secretaria de Saúde, contando sempre com o apoio do Prefeito Ronaldo Lopes”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Durante o evento foi realizada vacinação e 244 testes rápidos (Covid-19, sífilis, HIV e hepatite) no Expresso Saúde da SEMS Penedo.

Ao mesmo tempo, o educador físico promoveu atividades com os usuários, a distribuição de 200 kits de prevenção à saúde bucal e 300 sais de ervas, além de ações alusivas ao Outubro Rosa. A Secretaria da Mulher se fez presente com a Tenda da Mulher, que deixou as pacientes mais bonitas, oferecendo serviços de maquiagem, manicure e cabeleireira.

