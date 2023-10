Especulação de Meghan Markle no Senado se encaixa com promessa de Newsom

Meghan Markleo nome de tem sido supostamente chutado para preencher Diane Feinsteinassento no Senado – o que faz sentido… com base no que o governador disse sobre quem será o próximo.

Esta especulação é cortesia do Correio diário, então aceite-o com cautela … embora, reconhecidamente, seja intrigante. A agência do Reino Unido relata que “os telefones se iluminaram” neste fim de semana com conversas sobre a possibilidade de a Duquesa ser aproveitada para ocupar o lugar agora vago.

FLASHBACK: Gavin Newsom prometeu nomear uma mulher negra para o Senado se for senadora. Dianne Feinstein se aposenta pic.twitter.com/4ouyVsjkcu – O Pós-Millennial (@TPostMillennial) 29 de setembro de 2023

Eles também citaram um doador anônimo do Dem, que disse que Meg era um tiro no escuro, mas que ela ser morta não estava fora do reino das possibilidades nestes tempos loucos.

DM também relata que MM deixou claro, em particular, que tem grandes ambições políticas – dizendo que aparentemente está pensando em concorrer à Casa Branca um dia… e que ela já se encontrou com Gavin Newsom sobre uma nomeação para o Senado dos EUA – no entanto, isso foi supostamente em 2020, quando Kamala HarrisO assento ficou vago e GN obviamente não escolheu Meg para ocupá-lo.

Embora isso tenha acontecido naquela época… a situação é bem diferente agora, e na verdade parece favorecer a nomeação de Meghan como senadora interina – e isso é por causa das próprias palavras de Newsom.

Alguns anos atrás – quando surgiram preocupações sobre a saúde de Feinstein – Newsom disse à MSNBC Joy Reid que ele nomearia uma mulher negra para ocupar o lugar de Feinstein no caso de ela se aposentar ou em outras circunstâncias (como sua morte súbita). Ele não escondeu isso.

Ele dobrou essa promessa apenas algumas semanas durante uma entrevista no “Meet the Press” – mas evitou desta vez … dizendo que seria uma mulher negra que ainda não anunciou publicamente que concorreria à vaga no próximo ciclo eleitoral (novembro de 2024).

A justificativa aqui… pelo menos três políticos democratas de alto perfil já disseram que estão disputando a vaga em novembro – quando ela estiver em disputa durante a eleição – e Newsom diz que não quer parecer a favor de qualquer um deles, nomeando-os para preencher agora.

Em outras palavras, ele basicamente precisa de alguém (uma mulher negra, especificamente) para ocupar o lugar por enquanto como figura de proa – enquanto os verdadeiros candidatos ocupam o centro do palco no próximo ano. Como Chuck Todd coloquei (e com o que Newsom aparentemente concordou) … uma nomeação de “zelador”.

Representante. Bárbara Lee – quem é um dos três principais candidatos democratas que concorrerão à vaga, ao lado Adam Schiff dar Katie Porter – classificou o pensamento de Newsom como paternalista.

Estou preocupado com as observações do Governador. A ideia de que uma mulher negra deva ser nomeada apenas como zeladora para simplesmente marcar uma caixa é um insulto para inúmeras mulheres negras em todo este país que levaram o Partido Democrata à vitória, eleição após eleição. https://t.co/Q5Q3jznuFd -Bárbara Lee (@BarbaraLeeForCA) 11 de setembro de 2023

No entanto, esse tipo de situação é exatamente o que Meg precisaria para se lançar na política – cerca de 13 ou mais meses no trabalho, sob os holofotes nacionais, para obter um pouco de energia para mais movimentos no futuro… assumindo que ela está considerando seriamente uma vida na política.

Além disso, lembre-se… ela aparentemente está trabalhando com uma empresa de relações públicas ultimamente que antes estava diretamente ligado a Michelle Obama – então ela certamente parece preparada para algo assim.

Muitas questões permanecem sobre uma potencial candidatura ao Senado, no entanto… incluindo, o que significa Príncipe Harry tem a dizer sobre isso? Sabemos que ele apoia 100%, então provavelmente concordaria se ela realmente quisesse.