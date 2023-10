Espólio de Michael Jackson resolve disputa de US$ 1 milhão sobre suposta propriedade roubada

Michael JacksonO espólio de MJ não está mais brigando com um homem que supostamente roubou US$ 1 milhão em propriedades de MJ do espólio do falecido cantor em Carolwood… as partes acabaram de dizer ao tribunal que há um acordo.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, o espólio de Michael resolveu sua disputa legal com Jeffrey Phillipsque foi acusado de levar toneladas de pertences de Michael em 2009, após a morte do cantor.

Os termos do acordo são confidenciais… embora valha a pena notar que o espólio de Michael estava pedindo a um juiz que ajudasse a devolver a propriedade.

TMZ contou a história … O espólio de Michael alegou que Phillips estava noivo de um dos irmãos de MJ naquela época e aproveitou o caos e a tristeza ao redor A morte de Michael em 2009 que deslize um monte de propriedades privadas e pessoais da casa de MJ em Carolwood.

O espólio alegou que Phillips iria vender os itens e estava tentando impedir que tal venda ocorresse.

A partir daí, a propriedade de Michael procurou recuperar a propriedade… fixando o valor agregado em cerca de US$ 1 milhão.

Entre os itens que o espólio de MJ afirma que Phillips roubou da casa… laptops, iPods, discos rígidos, DVDs e CDs que se acredita conterem performances não públicas de MJ e cenas de shows inéditas.