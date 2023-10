Esposa de Jrue Holiday em troca com o Celtics: Nunca são ‘apenas negócios’

Férias Jruea esposa, Laurencompartilhou uma mensagem sincera nas redes sociais sobre os desafios enfrentados pelos jogadores e suas famílias quando são negociados.

Seu marido foi inicialmente negociado do Milwaukee Bucks para o Portland Trail Blazers mas mais tarde foi transferido para celtas de Boston como parte de um acordo comercial mais amplo.

“Estou compartilhando isso para que as pessoas possam ver os humanos por trás das transações comerciais. Porque, ao contrário do clichê, é pessoal, o que significa que há vidas de pessoas que são afetadas. Lauren Feriado escreveu no Instagram.

“Na quarta-feira, meu marido tirou uma soneca. Ele acordou com a notícia de que havia sido transferido. Nenhum aviso, nenhum aviso, nem mesmo uma conversa de que isso poderia ser uma possibilidade. não é pessoal, são negócios…’

“Então, sim, isso é mais do que um negócio. Não porque nos sintamos ofendidos com isso, mas porque somos pessoas, somos humanos, temos relacionamentos, sonhos e uma conexão onde brincamos.

“Enquanto escrevo isto, estamos lamentando a perda disso enquanto celebramos a esperança e a alegria do que está por vir. O crescimento está em nos permitir sentir essa dor agora e transformá-la em poder para seguirmos em frente. é quem sempre seremos.”

Enquanto o Feriados estão se preparando para se estabelecer em Boston, eles reconhecem os laços comunitários únicos que construíram em Milwaukee, especialmente entre os seus filhos que frequentaram a escola com outros Dinheiro filhos dos jogadores.