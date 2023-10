Essa MOEDA DE 1 REAL vale 75 VEZES o seu valor

Já conhece a moeda de 1 real vale 75 vezes o seu valor? É isso mesmo, tem um modelo que tem despertado o interesse dos colecionadores e pode fazer você lucrar muito. Por isso, se coleciona ou possui exemplares raros, fique atento que pode ser a sua grande chance.

Produzida em 2012, a peça em questão apresenta um defeito que faz com que seja ainda mais valorizada no mercado. Portanto, descubra qual a moeda e a anomalia que fez com que ela valesse pelo menos 75 vezes mais.

Moeda de 1 real vale 75 vezes o seu valor

A moeda que tem sido muito procurada é a de R$ 1 de 2012, em comemoração a entrega da bandeira olímpica. Isso porque, além de ser um exemplar comemorativo, está escassa no mercado, em especial, os modelos que possuem anomalias.

Ela possui dois tipos de design e com tiragem diferentes. Assim, a primeira é com a esfinge da república, que teve alta tiragem, em média 146 milhões de cópias. Portanto, para que tenha um valor de comércio maior, é preciso apresentar algumas anomalias de fabricação.

Para entender, os modelos da moeda de 1 real vale 75 vezes o seu valor são os que apresentam essas anomalias. Isso porque, os exemplares em bom estado de conservação e com todas as características originais, estão sendo vendidos em média por R$ 10.

Como detectar que a moeda possui alguma anomalia?

Há defeitos que tendem a ser mais visíveis em moedas, como o caso da duplicidade no momento da impressão. Porém, também é comum erros de rotação, ou seja, a moeda apresenta o anverso ou reverso invertido.

Caso seja a primeira vez que está procurando este tipo de defeito, você deve ter atenção ao girar a moeda. Então, ao rotacionar, se a imagem formada não estiver na posição correta, é um indicativo que o seu exemplar tem uma anomalia e pode estar valorizado no mercado de colecionadores.



Conheça as anomalias da moeda de 1 real vale 75 vezes o seu valor

Para conseguir a moeda de 1 real vale 75 vezes o seu valor, é preciso que ela apresente alguma anomalia. Portanto, veja a seguir o que é mais frequente de acontecer e também descubra qual o valor praticado no mercado.

Quando o reverso está rotacionado na horizontal em 90º, seja direito ou esquerdo, o valor de venda é em média R$ 75. Ou seja, quem possui esse exemplar consegue aumentar em 75 vezes o valor do produto inicial.

Vale destacar que é um erro raro, então, é comum que os colecionadores e vendedores aumentem o valor do produto. Dessa forma, pode ser que você precise investir até R$ 100 para conseguir uma moeda assim.

Tenha cuidado ao negociar moedas raras

O mercado de colecionadores está aumentando cada vez mais. Por isso, é essencial que tenha atenção antes de comprar moedas. Afinal, pode ser um golpe e isso resultará na perda de dinheiro.

Sempre opte por comprar de fontes confiáveis ou de outros colecionadores que já são conhecidos no mercado. Além disso, peça provas sobre o exemplar, como fotos, vídeos e vale até mesmo uma chamada de vídeo.

Não se esqueça que o estado de conservação da moeda conta muito. Então, para ter uma moeda de 1 real vale 75 vezes o seu valor, terá que garimpar pela internet para encontrar a peça ideal.