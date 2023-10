Essas 9 profissões vão ver o salário multiplicar ano que vem

A dinâmica profissional e econômica está em constante evolução, e, nesse contexto, algumas carreiras têm se destacado pela valorização salarial que apresentam. Com a ampliação da procura por competências específicas e a instabilidade da conjuntura econômica, é possível identificar nove profissões que têm grandes chances de verem seus salários multiplicarem no próximo ano. Essa previsão é baseada em uma pesquisa meticulosa conduzida pela Michael Page, uma renomada entidade de pesquisa e análise de mercado.

Nesta matéria do Notícias Concursos vamos explorar essas nove profissões e analisar as razões por trás do potencial crescimento salarial que elas apresentam. Se você está planejando uma transição de carreira ou busca uma área com boas perspectivas de remuneração, continue lendo para descobrir quais são essas profissões.

1.Engenheiro de Soluções em Nuvem

Com o avanço constante da tecnologia em nuvem, a demanda por Engenheiros de Soluções em Nuvem tem crescido significativamente. Esses profissionais são responsáveis por desenvolver soluções baseadas em nuvem para diversos setores, e a expectativa é que suas remunerações apresentem um aumento de 7% a 13% no próximo ano.

2.Especialista em Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente (QHSE)

Com o foco crescente em práticas empresariais responsáveis e na integridade operacional, os especialistas em QHSE têm ganhado destaque no mercado de trabalho. Esses profissionais desempenham um papel crucial na consolidação de práticas seguras e ecologicamente responsáveis nas organizações, e espera-se um aumento salarial de 9% a 11% para eles no próximo ano.

3.Gestor de Operações Tecnológicas

Os Gestores de Operações Tecnológicas desempenham um papel fundamental na garantia da fluidez e eficácia dos sistemas e processos tecnológicos. Com a crescente dependência da tecnologia, a supervisão dessas operações de importância crítica se torna cada vez mais necessária. Prevê-se um crescimento salarial de 6% a 8% para esses profissionais em 2024.

4.Perito Contábil



Devido às questões normativas financeiras e contábeis atuais, a expertise contábil se torna um ativo inestimável. Os Peritos Contábeis, que possuem habilidades para navegar no labirinto regulatório contemporâneo, podem esperar um aumento salarial em torno de 10% no próximo ano.

5.Especialista em Manutenção

Com a evolução e sofisticação tecnológicas, a demanda por profissionais especializados em manutenção tem crescido. Esses profissionais são responsáveis por resolver problemas relacionados à complexidade tecnológica com eficiência. Prevê-se um incremento de 4% a 8% nos salários desses profissionais no próximo ano.

6.Profissional em Testes de Intrusão

Com a crescente ênfase na segurança cibernética, os profissionais que realizam testes de intrusão se tornam indispensáveis. Eles são responsáveis por analisar a resiliência de redes e sistemas de TI, detectando pontos de fragilidade e fortalecendo as defesas contra intrusões maliciosas. As previsões salariais indicam um crescimento de 9% a 13% para esses especialistas.

7.Engenheiro de Integração Contínua/Entrega Contínua (CI/CD)

O paradigma DevOps, que prioriza a sinergia entre os setores de desenvolvimento e operações, tem ganhado destaque. Os Engenheiros de Integração Contínua/Entrega Contínua são responsáveis por garantir a entrega contínua de software de alta qualidade. Prevê-se um crescimento salarial de 10% a 15% para esses profissionais até 2024.

8 e 9.Profissionais das áreas de qualidade, saúde e meio ambiente

Profissionais que atuam nas áreas de qualidade, saúde e meio ambiente têm um papel vital nas organizações, e suas habilidades estão sendo cada vez mais valorizadas. Esses profissionais podem esperar um aumento salarial entre 9% e 11% em comparação com o ano anterior.

Evolução do mercado de trabalho

As nove profissões mencionadas nesta matéria do Notícias Concursos apresentam um grande potencial de crescimento salarial no próximo ano. Se você está pensando em mudar de carreira ou está buscando uma área com boas perspectivas de remuneração, essas profissões são excelentes opções a serem consideradas. Lembre-se de que o mercado de trabalho está em constante evolução, e é importante estar sempre atualizado e adquirir as competências necessárias para se destacar em sua área de atuação.