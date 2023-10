Essas MOEDAS RARAS valem uma pequena fortuna de R$100 MIL REAIS

Já pensou encontrar moedas raras valem uma pequena fortuna? Há alguns modelos que podem ser vendidos até por R$ 100 mil reais. Então, se tem curiosidade em saber quais são os modelos, faça a leitura completa deste artigo.

No caso deste artigo, as moedas raras que podem valer esta fortuna são as de 80 réis, que já não são mais fabricadas há muitos anos. Porém, há colecionadores que ainda possuem exemplares e em bom estado de conservação.

Por serem exemplares antigos, da época do Brasil Colônia, é essencial saber reconhecer essas moedas. Bem como, verificar se é um modelo real ou uma falsificação. Portanto, veja tudo a seguir.

Moedas raras valem uma pequena fortuna de R$ 100 mil

Hoje em dia há apenas a casa da moeda, mas antigamente existiam mais casas de fundição. Dessa forma, para verificar se as moedas raras valem uma pequena fortuna, deve certificar-se do ano de produção, que deve estar visível no exemplar, bem como, o estado em que foi produzida.

Há também exemplares dessas moedas que possuem carimbos, tamanhos diferentes, como 35, 37 e 40 milímetros. Ou seja, são muitas variações, por isso é importante ter atenção e conhecimento sobre elas.

A princípio, vale destacar que diferente dos modelos atuais, essas moedas estão no padrão de medalha. Portanto, não possuem o reverso invertido, como encontramos hoje em dia. Então, se gira no horizontal.

Valores que as moedas antigas podem custar hoje em dia

Você já sabe que as moedas raras valem uma pequena fortuna, mas deve querer saber quanto exatamente. Assim, veja a seguir o valor que esses exemplares podem chegar, lembrando que tudo varia de acordo com a negociação.



Você também pode gostar:

Dois pontos que tornam as moedas ainda mais valiosas são: conservação e presença de anomalias. Por se tratar de peças mais antigas, pode ser que não estejam tão conservadas quanto costumamos encontrar.

Já em relação às anomalias, são pequenos erros de fabricação, que tornam a moeda ainda mais única. Por exemplo, a duplicidade de algum elemento ou o verso invertido ou posicionado de forma errada.

No catálogo Vieira, 20ª edição, que tem validade até o final do ano de 2024, apresenta como valores para as moedas fabricadas em São Paulo: BC: R$ 600, MBC: R$ 2 mil e Soberba R$ 5 mil, se tratando de 80 réis.

As de 35 milímetros, de 1832, podem valer: R$ 3 mil para BC, R$ 7 mil para MBC e R$ 12 mil para exemplares soberbas. Além disso, se tiver carimbo de 40, elas aumentam os valores para: R$ 4.200 para BC; R$ 8 mil para MBC e R$ 18 mil para a soberba.

Moedas raras valem uma pequena fortuna: veja os valores

Ainda seguindo nas moedas raras valem uma pequena fortuna, as fabricadas na Casa da Moeda de Cuiabá, no Mato Grosso, podem valer em média: R$ 3 mil a BC; R$ 5,5 mil a MBC e R$ 9 mil à Soberba.

Na Casa de Moeda de Goiás, uma moeda do tipo G pode valer em torno de R$ 1,5 mil a BC; R$ 4 mil a MBC e R$ 8,5 mil à soberba. Já na Casa da Moeda da Bahia, que fabricava no tamanho 40 milímetros, os valores são maiores, sendo: R$ 5 mil a BC, R$ 11 mil a MBC e R$ 22 mil à soberba.

Ainda nos exemplares feitos na Bahia, se ela tiver o carimbo de 40 você pode lucrar ainda mais. Ou seja, R$ 7 mil para BC; R$ 13 mil para MBC e R$ 28 mil para a soberba.

Também fabricada em 40 milímetros, mas na Casa da Moeda do Rio de Janeiro, os valores são menores, sendo em média R$ 50 para a BC, R$ 170 para a MBC e R$ 220 para a soberba.

Por fim, vale destacar que a primeira moeda de 80 réis e feita em prata e por isso tem o valor diferenciado. Então, a BC é R$ 800, a MBC R$ 1.800 e a soberba pode ser encontrada por R$ 4 mil.

Se elas tiverem a marca da casa monetária de Lisboa o valor aumenta ainda mais. Assim, passam a ser R$ 8 mil a BC, R$ 17 mil a MBC e R$ 35 mil a soberba. Mas, são modelos mais difíceis de serem encontradas.