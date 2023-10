Essas plantas afastam ratos da sua casa, saiba como

Os ratos são visitantes indesejados em qualquer residência. Afinal, além de transmitirem doenças, causam danos aos alimentos e aos objetos da casa.

Desse modo, muitas pessoas recorrem a métodos químicos para combater essas pragas, mas nem sempre é a solução mais segura e eficaz. Isso porque essas substâncias podem colocar em perigo crianças e animais domésticos, que podem ingeri-las acidentalmente.

Felizmente, a natureza nos presenteou com plantas que possuem propriedades repelentes, capazes de afastar os ratos e manter nossa casa livre desses invasores indesejados. E para te ajudar com isso, hoje trouxemos uma lista com várias plantas que são muito eficazes em repelir ratos e outras pragas. Leia até o final e confira.

Essas plantas afastam ratos da sua casa

Muitas plantas produzem substâncias capazes de afastar insetos, como mosquitos, pernilongos e baratas. Mas essas plantas também podem repelir pragas maiores como ratos e outros roedores.

Confira em seguida algumas dessas plantas e qual o “super poder” delas.

1. Hortelã-pimenta (Mentha piperita)

Essa erva, além de ter um aroma excelente, é conhecida por seus efeitos repelentes em relação aos ratos. Isso porque ela produz um cheiro forte que os roedores detestam.

Para utilizar a hortelã-pimenta como um repelente, você pode plantá-la em vasos ou jardins ao redor da sua casa. Além disso, é possível pendurar buquês em lugares estratégicos, como na despensa ou no sótão.

Para cultivar a hortelã em vasos, lembre-se de colocá-los em locais com bastante luz natural, pois ela é uma planta de sol pleno.

2. Alecrim (Rosmarinus officinalis)

O alecrim não é apenas uma planta aromática, mas também pode ser utilizada como repelente natural de pragas como ratos. Essa planta contém substâncias, como o cineol e o cânfora, que possuem um forte odor que impede a aproximação dos roedores.

Para aproveitar seus benefícios, você pode cultivar o alecrim em vasos e espalhálos em volta da casa ou fazer sachês com suas folhas secas e colocá-los nos armários e cantos da sua residência.

Inclusive, o alecrim pode ser cultivado à meia sombra, então, você pode ter vasinhos com ele pela casa toda sem problemas.

3. Hortelã (Mentha)

Assim como a hortelã-pimenta, a hortelã comum também é eficaz para afastar ratos. Afinal, as substâncias presentes nas folhas exalam um odor forte e desagradável para esses roedores.

Você pode cultivar hortelã em vasos ou mesmo plantá-la diretamente na terra, ao redor da casa. Ademais, ela pode ser usada fresca, seca ou até mesmo em forma de óleo essencial.

4. Sálvia (Salvia officinalis): outra planta boa em afastar ratos

A sálvia é conhecida por suas propriedades antimicrobianas e antifúngicas, mas também é um excelente repelente de ratos. O odor da sálvia é muito desagradável para esses roedores, o que os mantém afastados.

Para se beneficiar das propriedades repelentes da sálvia, você pode plantá-la em áreas externas ou secar suas folhas e colocá-las em sacos permeáveis, distribuídos pela casa.

5. Estragão (Artemisia dracunculus)

O estragão é uma planta versátil, utilizada tanto na culinária quanto como medicinal. Porém, poucas pessoas sabem que ele também é eficaz para afastar ratos. Isso ocorre devido ao seu aroma forte e picante, que os roedores não suportam.

Existem duas variedades de estragão, o francês e o russo, e ambas são eficazes como repelentes. Então, você pode plantá-lo em vasos ou jardins, e também pode usar suas folhas secas para potencializar o efeito repelente.

Tratos culturais dessas plantas para afastar ratos

Em relação aos cuidados necessários para o cultivo dessas plantas, todas elas são fáceis de serem mantidas, não requerendo um grande esforço. A saber, a maioria das plantas repelentes de ratos, como hortelã-pimenta, alecrim, hortelã e sálvia, preferem sol pleno ou meia sombra e um solo bem drenado.

Em geral, elas se adaptam bem às diferentes condições climáticas, desde que tenham acesso à água e sejam periodicamente adubadas.

Dicas adicionais para afastar ratos de casa

Além de cultivar plantas, você pode tomar outras medidas de prevenção contra essas pragas. Veja a seguir algumas das principais:

Mantenha sua casa limpa e organizada, evitando o acúmulo de lixo e alimentos expostos;

Feche bem os recipientes onde guarda alimentos, para evitar o acesso dos roedores;

Vede possíveis entradas para ratos, como frestas e rachaduras nas paredes;

Utilize armadilhas e ratoeiras, se necessário, para capturar os roedores;

Com o uso dessas plantas repelentes, aliado a cuidados básicos de higiene e organização, você estará adotando medidas preventivas para manter sua casa livre de ratos.

Gostou das dicas? Agora coloque todas elas em prática e você vai afastar ratos da sua casa de uma vez por todas!