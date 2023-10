Esse é o momento certo para solicitar! Saiba Como

Os empréstimos consignados do INSS são uma excelente opção para aposentados e pensionistas que precisam de dinheiro extra. Com taxas de juros reduzidas e parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento, essa modalidade de empréstimo oferece diversas vantagens. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre os empréstimos consignados do INSS, desde como solicitar até os principais cuidados a serem tomados.

Como funciona o empréstimo consignado do INSS?

O empréstimo consignado do INSS é uma linha de crédito disponível exclusivamente para aposentados e pensionistas. A grande vantagem desse tipo de empréstimo é que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento, o que garante maior segurança tanto para o beneficiário quanto para a instituição financeira.

Após a redução do teto de juros para 1,84% ao mês, essa modalidade de empréstimo ficou ainda mais atrativa. Além disso, o valor máximo para o empréstimo consignado é de 35% da renda do beneficiário, com 5% destinados ao cartão de crédito consignado e outros 5% ao cartão de benefício.

Como solicitar um empréstimo consignado do INSS?

Solicitar um empréstimo consignado do INSS é um processo simples e prático. Existem duas formas de fazer a solicitação: comparecendo a uma agência bancária ou utilizando os meios digitais disponibilizados pelas instituições financeiras.

Ao comparecer a uma agência bancária, você será atendido por um gerente de conta que irá explicar todas as condições do empréstimo e auxiliá-lo no preenchimento dos documentos necessários. Já pela internet, você pode acessar o site da instituição financeira de sua escolha e seguir as instruções para solicitar o empréstimo online.

Taxas de juros reduzidas após a queda da Selic

A redução do teto de juros dos empréstimos consignados para beneficiários do INSS para 1,84% ao mês foi resultado da queda da Selic para 12,75% ao ano. Essa queda proporcionou uma melhoria nos termos dos empréstimos pessoais destinados a aposentados e pensionistas.



Antes da redução, a taxa de juros mensal era de 1,97%, o que significa uma economia significativa para quem busca um empréstimo consignado. Além disso, a taxa para o cartão de crédito consignado também foi reduzida, passando de 2,83% para 2,73% ao mês.

Principais cuidados ao solicitar um empréstimo consignado

Antes de solicitar um empréstimo consignado, é fundamental pesquisar as taxas de juros oferecidas por diferentes instituições financeiras. Além disso, é importante levar em consideração os custos adicionais, como a taxa de abertura de crédito e seguros.

Outro ponto a ser considerado é o planejamento financeiro. É essencial verificar se as parcelas do empréstimo não comprometerão o orçamento do beneficiário. Lembre-se de que as parcelas serão deduzidas diretamente do benefício ou salário, então é importante ter certeza de que você conseguirá arcar com esse compromisso financeiro.

Por fim, é importante estar atento para evitar golpes. Infelizmente, existem fraudadores que falsificam assinaturas e realizam empréstimos sem a autorização do segurado. Portanto, nunca passe seus dados pessoais por telefone ou WhatsApp e verifique sempre se a instituição financeira possui autorização do Banco Central.

Vantagens do empréstimo consignado do INSS

O empréstimo consignado do INSS oferece diversas vantagens que o tornam uma opção atrativa para aposentados e pensionistas. Além das taxas de juros reduzidas, essa modalidade de empréstimo também possui prazos mais longos, o que permite uma maior flexibilidade na hora de pagar as parcelas.

Outra vantagem é a facilidade de obtenção do crédito. Como o pagamento das parcelas é garantido pelo desconto direto na folha de pagamento, as instituições financeiras têm mais segurança ao conceder o empréstimo, o que torna o processo mais ágil e menos burocrático.

Dinheiro extra

Os empréstimos consignados do INSS são uma ótima opção para aposentados e pensionistas que precisam de dinheiro extra. Com taxas de juros reduzidas, prazos mais longos e uma forma de pagamento segura, essa modalidade de empréstimo pode ser a solução para suas necessidades financeiras.

No entanto, lembre-se sempre de pesquisar as melhores condições oferecidas pelas instituições financeiras, planejar-se financeiramente e tomar cuidado para evitar golpes. Dessa forma, você poderá aproveitar todos os benefícios do empréstimo consignado do INSS sem preocupações.