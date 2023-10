Esses 4 signos vão encontrar o amor verdadeiro até o final do ano!

O amor é sentimento mágico que nos deixa de pernas bambas, coração acelerado e sorriso fácil. A gente nunca sabe quando vai surgir, mas uma coisa é certa: alguns de nós têm mais sorte nessa área do que outros.

E não, não estou falando de beleza ou carisma; estou falando de astrologia. Então, se você está na busca pela sua cara-metade, prepare-se, porque vou revelar quais são os quatro signos com maior probabilidade de encontrar o amor verdadeiro este ano. Vamos lá?

Quais signos vão encontrar o amor verdadeiro esse ano?

1. Touro

Em primeiro lugar na nossa lista dos signos que vão encontrar o amor verdadeiro até o final do ano, temos o signo de Touro. É difícil encontrar alguém mais dedicado e fiel do que um taurino quando ele realmente se apaixona.

Este ano, os planetas parecem estar conspirando a seu favor. Especificamente, Vênus, o planeta do amor, passará um tempo prolongado em sua casa do relacionamento, abrindo as portas para um amor duradouro.

Dica: Sabe aquela pessoa que você considera um amigo próximo? É hora de observar os sinais. Talvez o amor da sua vida esteja mais perto do que você imagina.

2. Câncer

Em segundo lugar, temos os cancerianos, o que provavelmente não é surpresa para ninguém! Românticos, sensíveis e, sim, um pouco carentes. Mas quem se importa? Quando um canceriano ama, ele realmente se entrega.



Saturno, o planeta da maturidade, passará pela sua casa do amor este ano, promovendo relações mais sérias e maduras. Isso significa que os joguinhos amorosos que costumavam atrair você agora vão parecer vazios e superficiais. Portanto, prepare-se para algo mais profundo.

Dica: Evite ficar preso ao passado. Um novo amor pode estar batendo à sua porta, mas você só o verá se deixar de olhar pelo retrovisor.

3. Virgem

Em terceiro lugar temos um signo que é muito conhecidos pelo seu perfeccionismo, o que às vezes pode ser um obstáculo no amor. Sim, estamos falando de Virgem.

Para vocês a notícia é boa, porque Júpiter, o planeta da sorte, vai dar uma forcinha este ano. Ele passará algum tempo em sua casa do romance e da criatividade, tornando este o momento perfeito para deixar o roteiro de lado e se deixar levar pela paixão.

Dica: Saia da sua zona de conforto! As melhores coisas acontecem quando você menos espera.

4. Capricórnio

Por último, mas de forma alguma menos importante temos Capricórnio entre os signos que vão encontrar o amor verdadeiro até o final de 2023. Este signo é governado por Saturno, então quando se trata de relacionamentos, eles buscam algo sério e duradouro.

O trânsito de Vênus em sua casa das parcerias pode indicar o início de um relacionamento com bases sólidas. Com isto, a chance de encontrar alguém que compartilha dos seus valores e objetivos de vida é bem alta.

Dica: Mantenha a mente aberta. Às vezes o amor vem em um pacote que você não esperava.

Conclusão

Claro, a astrologia é apenas uma ferramenta que pode nos dar insights sobre nossas vidas, mas isso não significa que só esses quatro signos encontrarão o amor verdadeiro. O amor é uma jornada pessoal e única para cada um de nós.

Portanto, mesmo se você não está na lista, não desanime. Afinal, o universo tem seus próprios planos, e o amor pode estar a apenas um sorriso de distância.

Por outro lado, se você é de um desses signos, abra seu coração e esteja preparado para as surpresas que o universo tem reservadas para você. Quem sabe, você pode estar a um encontro de distância da história de amor que sempre sonhou.

Então, você está pronto para o amor? Os astros certamente pensam que sim!