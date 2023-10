Esses São os 5 Piores Defeitos de Libra!

Libra é signo da justiça, do equilíbrio e da harmonia. São pessoas geralmente agradáveis, sociais e incrivelmente diplomáticas, certo? Bem, nem tudo são flores.

Tal como acontece com todos os signos do zodíaco, Libra tem seu lado sombrio. Portanto, se você está pensando em se envolver com um libriano, seja em uma amizade ou um relacionamento mais sério, é melhor ficar de olho.

Está pronto para descobrir os 5 piores defeitos de Libra? Prepare-se, porque vamos mergulhar fundo nesse abismo!

Quais são os piores defeitos de Libra?

1. Eles são extremamente indecisos

Um dos piores defeitos de Libra (e mais frustrantes) dos librianos é sua indecisão. Sim, eles são regidos pela balança, símbolo de equilíbrio e justiça, mas parece que às vezes o ponteiro pesa demais para um lado, depois para o outro, e no final, fica tudo meio… empatado?

Por que tão indecisos? Porque Libra odeia confronto e quer agradar a todos. Eles gastam um tempo excessivo pesando os prós e contras, apenas para evitar tomar uma decisão que possa desagradar alguém.

Dica para lidar com isso: Se você tem um libriano em sua vida, seja paciente. Mas, às vezes, você vai ter que ser o tomador de decisão. Caso contrário, vocês ficarão parados no mesmo lugar. Literalmente.

2. Vivem fugindo dos confrontos



Os librianos adoram paz e harmonia. Lindo, né? Não quando isso significa evitar conflitos necessários. Libra vai preferir dar voltas, mudar de assunto ou mesmo contar uma mentirinha branca, só para não entrar em um embate.

Por que evitam o confronto? Porque detestam desequilíbrios e conflitos podem abalar seu mundo harmonioso.

Dica para lidar com isso: Fale claramente que resolver conflitos é necessário para o crescimento e melhoria de qualquer relação. Eles vão entender — eventualmente.

3. Costumam ser muito dependentes em seus relacionamentos

Em terceiro lugar nos piores defeitos de Libra está o fato de que Librianos adoram estar em relacionamentos. Na verdade, muitos se sentem incompletos quando estão sozinhos. Isso pode torná-los dependentes e até um pouco pegajosos.

Por que tão dependentes? Porque Libra é um signo de parceria e eles realmente valorizam a ideia de “duas cabeças pensam melhor do que uma”.

Dica para lidar com isso: Estabeleça limites claros. Librianos são compreensivos e, quando percebem que estão sendo pegajosos, costumam dar um passo atrás.

4. São superficiais

Não vamos generalizar, mas Libra tem uma queda por beleza e estética. Isso significa que eles podem, às vezes, valorizar demais as aparências, deixando outras qualidades em segundo plano.

Por que tão superficiais? Porque eles são regidos por Vênus, o planeta do amor e da beleza. Para eles, atração física e harmonia estética são muito importantes.

Dica para lidar com isso: Mostre que a beleza está além do superficial. Librianos são inteligentes o suficiente para entender isso.

5. Costumam ser manipuladores

Por fim, entre os piores defeitos de Libra, não se deixe enganar pelo jeito diplomático e encantador de Libra. Sim, Libra é um dos signos mais manipuladores que existem. Eles sabem como manipular uma situação (e pessoas) para que as coisas saiam do seu jeito, geralmente de forma tão sutil que você nem percebe.

Por que tão manipuladores? Porque eles são mestres em entender dinâmicas sociais e relações humanas.

Dica para lidar com isso: Mantenha-se alerta e questione as coisas. Eles respeitam quem não cai tão facilmente em seus charmes.

Conclusão

Tudo bem, parece que os librianos levaram uma surra aqui, mas calma. Todos os signos têm suas sombras e, no caso de Libra, suas falhas muitas vezes vêm de suas melhores intenções. Se você conseguir lidar com esses defeitos, poderá apreciar as inúmeras qualidades que os librianos também têm.

A questão é: você está preparado para esse desafio? Se a resposta for sim, vá em frente, mas vá com cautela. Nada é tão simples quanto parece quando se trata de Libra.

E você, conhece algum libriano que se encaixa nesses pontos? Ou você é um libriano que está pronto para se defender? Deixe sua opinião, vamos equilibrar essa balança!