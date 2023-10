Esses São os Piores Defeitos de Capricórnio!

Contudo, é preciso abordar a desconfiança aguda que caracteriza Capricórnio. Essa predisposição ao ceticismo faz com que eles interroguem praticamente tudo.

A princípio, isso serve como um escudo contra decepções, e não há como negar que pode ser um ponto positivo. No entanto, essa desconfiança excessiva tem seu preço: a magia do inesperado e do novo muitas vezes escapa por entre os dedos desse signo.

Em suma, a atitude questionadora de Capricórnio pode ser um ativo, mas também um verdadeiro empecilho para abraçar a incerteza e a beleza do desconhecido.