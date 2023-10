Esses são os piores defeitos de Gêmeos

Por fim, a impulsividade é outro lado da moeda para a curiosidade inata de Gêmeos. Por um lado, essa busca por novas experiências torna a vida emocionante; por outro, pode abrir portas para decisões apressadas e até irresponsáveis.

A adrenalina do momento frequentemente ofusca o raciocínio lógico desse signo, fazendo com que Gêmeos acabe mergulhando de cabeça sem avaliar as consequências de seus atos. Portanto, essa impulsividade pode ser um campo minado, cheio de riscos e situações potencialmente complicadas. Agir sem pensar ou por impulso é algo sério!

Então, enquanto adiciona um certo charme à personalidade geminiana, a impulsividade também serve como um alerta para ter cautela.