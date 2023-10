ESTA é a maneira MAIS FÁCIL de fotografar um ECLIPSE SOLAR; se prepare

Milhões de brasileiros terão a oportunidade de testemunhar um eclipse solar ao vivo nos próximos dias. O melhor de tudo é que haverá uma transmissão disponível no YouTube. Isso significa que, se não for visível em sua região, poderá acompanhar tudo através de seu celular ou computador.

Caso ainda esteja em dúvida sobre em qual dia ocorrerá o eclipse solar e como fotografá-lo, continue com a leitura do artigo abaixo. O fenômeno acontecerá, como sempre, quando a Lua se interpuser entre o Sol e a Terra, formando o chamado “anel de luz“. Para quem não se recorda, a última vez que isso ocorreu foi em 2021, mas infelizmente não foi visível no Brasil.

Detalhes sobre o eclipse solar

O evento ocorrerá no final da segunda semana de outubro e está programado para o meio da tarde. A data do eclipse solar em outubro é o dia 14, um sábado, e de acordo com os especialistas, o horário do eclipse também está confirmado: 15h50.

É importante sempre lembrar que estamos tratando de um fenômeno que exige precauções em relação à saúde. Em outras palavras, para aqueles que vivem em regiões onde o eclipse será visível, atenção.

Não é recomendável observar diretamente o eclipse solar devido à intensidade da luz solar, que pode causar danos às células da retina e até levar à cegueira. É importante destacar que não é seguro olhar para um eclipse mesmo com óculos escuros comuns, pois eles não oferecem proteção suficiente.

Recomenda-se, por exemplo, o uso de óculos de solda ou óculos específicos. Contudo, a recomendação principal é assistir ao eclipse pela internet. Assim, nesse caso, não há riscos à saúde.

Como assistir o fenômeno pelo YouTube

Por último, as regiões do Brasil onde o eclipse solar será visível são: Nordeste e Norte do país. O melhor local será a cidade de Ararauna, na Paraíba. João Pessoa e Natal (RN) também poderão apreciar o espetáculo.



No entanto, para aqueles que desejam se proteger e assistir ao eclipse solar ao vivo no YouTube, o melhor caminho é acessar o site do Observatório Nacional do Brasil. Uma transmissão ao vivo já está agendada, e os interessados podem acessar a página agora e ativar as notificações do site. A transmissão começará às 11h30 da manhã. Para assistir ao vivo pela internet, basta acessar o canal oficial.

Dicas para tirar foto do eclipse com o celular

Aqui estão algumas sugestões importantes a serem consideradas se você pretende capturar uma imagem do eclipse usando seu smartphone:

Evite colocar o telefone diretamente em direção ao sol. Seu dispositivo não será capaz de bloquear completamente a intensidade do sol, o que poderia prejudicar seus olhos. Em vez disso, segure o smartphone em um ângulo que permita visualizar a tela sem olhar diretamente para o sol. Optar por uma selfie ou usar a câmera frontal é uma escolha segura, pois você estará de costas para o sol;

Não confie no foco automático para tirar a fotografia. Sua câmera pode ter dificuldades em focalizar a lua. Toque na lua na tela para ajustar o foco ou utilize o controle deslizante de foco da câmera;

Ajuste a exposição até que os detalhes da lua se tornem visíveis. Normalmente, você pode realizar esse ajuste tocando na tela e deslizando o dedo para cima ou para baixo. Caso não encontre essa opção, verifique as configurações do modo profissional da câmera;

Evite o zoom digital, pois ele resultará em uma imagem borrada e pixelizada do eclipse. Este é o momento ideal para utilizar uma lente de zoom externa para o seu telefone, com uma faixa de ampliação de cerca de 12x a 18x para obter a melhor qualidade. Binóculos também podem ser uma alternativa viável;

Use um tripé para manter a câmera estável durante a captura da foto. Manter a estabilidade é essencial, especialmente ao usar um zoom significativo. Certifique-se de proteger a lente até o momento de capturar a imagem. Pode ser útil utilizar um cronômetro na câmera para evitar vibrações ao tocar no botão de captura.