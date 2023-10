Esta moeda comemorativa pode fazer você ganhar R$ 7 mil

Você já ouviu falar em coleção de moedas? Nem todo mundo sabe, mas esta atividade não necessariamente é apenas um hobby. Em alguns casos, muitas pessoas conseguem investir e ganhar dinheiro com este procedimento. Algumas moedas raras específicas podem gerar um retorno incrível para quem coleciona estes itens.

Deste modo, uma dica interessante é verificar se você tem alguma moeda rara ou mesmo comemorativa na sua carteira, no seu cofrinho, ou mesmo esquecida no fundo da sua gaveta do quarto. Embora não seja comum, é possível que você encontre um item que traga um bom dinheiro de volta.

A moeda beia-flor

Uma das moedas mais procuradas, por exemplo, é a beija-flor de 1 real. Trata-se de um item lançado ainda em 2019 pelo Banco Central (BC). A ideia naquele momento era lançar este item como uma forma de comemoração pelos 25 anos do chamado Plano Real. A tiragem não foi das maiores, o que abriu espaço para que elas se tornassem raras e valiosas.

Como o próprio nome já indica, uma destas moedas apresenta a figura de um beija-flor em uma de suas faces. O lado reverso, é basicamente o mesmo que se vê em todas as outras moedas mais tradicionais. Dados oficiais do Banco Central (BC) indicam que ela teve uma tiragem de 25 milhões de unidades.

Hoje, é possível adquirir um exemplar destes por apenas R$ 7, em estado flor de cunho, ou seja, quando ela está em absoluto perfeito estado, sem nenhum sinal de uso.

Abaixo, você pode ver um detalhamento geral das características da moeda em questão:

a cara da moeda é representada pelo desenho de um beija-flor alimentando filhotes em um ninho;

logo nas extremidades do anel dourado, é possível ler o termo “25 anos do Real” e “1994 – Brasil – 2019”;

na coroa da moeda há a indicação do ano de fabricação (2019) esculpido abaixo.



Quanto vale?

De acordo com especialistas, esta peça pode estar custando até $ 7 mil em alguns casos. Uma aparente simples moeda de R$ 1 pode “quebrar o galho” de milhares de pessoas neste momento. É possível que o cidadão tenha uma pequena fortuna escondida dentro de casa e não saiba.

Ainda segundo os especialistas, a moeda pode chegar a valer R$ 7 mil caso o comprador esteja disposto a pagar este valor completo.

Como descobrir se moedas são valiosas?

Segundo analistas, não há uma mágica para descobrir quais moedas ou cédulas que você guarda em sua casa são valiosas ou não. O que é possível adiantar é que não se trata de uma tarefa simples. Na grande maioria dos casos, as moedas são apenas comuns, de modo que encontrar uma peça rara tende a ser difícil.

Mas difícil não significa impossível. Um dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas que procuram por estas moedas de valor é imaginar que os itens mais antigos são os mais valiosos. Esta não é necessariamente uma informação verdadeira. Em muitos casos, vários outros pontos devem ser levados em consideração.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, disse Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira.

“Eu já recebi moedas para avaliar que custavam alguns milhares de reais. Mas é muito difícil alguém surgir despretensiosamente com uma peça rara”, completou ele.

A homenagem do BC

A escolha do beija-flor para estampar a moeda comemorativa do aniversário do Plano Real não foi à toa. O BC escolheu basicamente o mesmo animal que estampa a famosa cédula verde de R$ 1, que já saiu de circulação.

O Plano Real foi criado ainda em 1994 no governo do então presidente Itamar Franco. A ideia do projeto era resolver uma das maiores crises inflacionárias do planeta. Naquela ocasião, os preços nas maquininhas de remarcar podiam chegar a três mil por cento. A criação do Plano Real conseguiu reduzir a inflação para níveis considerados aceitáveis.

De todo modo, especialistas afirmam que, mesmo com a desaceleração da inflação, o Plano Real não foi suficiente para fazer a economia brasileira crescer. Problema que persiste até hoje.