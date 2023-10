Esta Moeda das Olimpíadas vale até R$170 e você pode ter em mãos

Você já ouviu falar na “moeda da bandeira”? Trata-se de um termo mais conhecido no meio dos colecionadores. O termo serve para designar uma peça de 1 real em homenagem aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e que conta com um pequeno defeito.

Esta pode ser considerada uma moeda extremamente rara por dois motivos. O primeiro é que a peça se trata de uma edição de comemoração, ou seja, já conta normalmente com uma tiragem reduzida, o que a faz ser mais valiosa naturalmente.

Mas há ainda um segundo motivo. Esta peça específica conta com alguns defeitos, o que a faz ser considerada ainda mais rara como um tudo. Na prática, isso significa que se você encontrar esta moeda, poderá ganhar um bom dinheiro no final das contas.

Quanto vale esta moeda?

Abaixo, você pode conferir os valores atualizados desta moeda considerando que ela seja encontrado em condição normal, ou seja, sem maiores defeitos de produção.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 100,00 R$ 160,00 R$ 240,00

Entendendo as classificações

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo. As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.



Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.

Os defeitos

Mas esta moeda específica pode valer muito mais caso tenha alguns defeitos. Algumas delas, por exemplo, contam com o a inscrição do ano 2012 vazada logo acima da bandeira.

Para além disso, esta mesma moeda também apresenta uma série de defeitos do outro lado. Neste caso, podemos encontrar a bandeira do Brasil e a palavra real duplicadas. As linhas e as estrelas do Cruzeiro do Sul também estão duplicadas.

Caso a sua moeda apresente todos estes defeitos, saiba que ela pode valer R$ 170, de acordo com os catálogos mais atualizados por especialistas.

As Olimpíadas de 2016

Os Jogos Olímpicos de 2016 foram realizados na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. A 31ª edição das Olimpíadas foi também a primeira realizada na América do Sul em toda a história. O evento contou com a participação de milhares de atletas. Ao redor do mundo, milhões de pessoas acompanharam a competição realizada na cidade brasileira.

Aquela foi a última edição até aqui em que profissionais de todos os países competiram entre si. Quatro anos depois, nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, atletas da Rússia foram banidos da competição por suspeitas de uma organização interna de doping.

Para o ano de 2024, também é provável que a Rússia esteja fora das Olimpíadas, por causa da Guerra da Ucrânia.

Uma curiosidade importante sobre os Jogos do Rio é que embora tenha sido uma edição das Olimpíadas de verão, a competição ocorreu no inverno brasileiro.