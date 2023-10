Esta MOEDA de 1 Centavo vale até R$250

Nem todo mundo sabe, mas algumas moedas de apenas 1 centavo podem valer muito mais do que se imagina. Estamos falando de itens raros, com pouco grau de circulação e que são considerados valiosos por milhares de colecionadores ao redor do país. Quem encontra uma destas moedas, pode conseguir um bom dinheiro no final do mês.

Neste artigo vamos falar especificamente sobre a moeda de 1 centavo do ano de 1997. Trata-se de um dos principais itens de desejo de colecionadores em todo o mundo. Vários deles até mesmo acreditam que não existe mais a possibilidade de encontrar estas peças, já que elas são consideradas muito raras neste ano de 2023.

Moeda ainda está em circulação

Ao contrário do que muita gente pensa, esta moeda de 1 centavo do ano de 1997 ainda está em circulação, ou seja, ela ainda tem valor monetário. De acordo com informações do Banco Central (BC), se você encontrar esta peça, pode usá-la no comércio normalmente, e o comerciante não pode se negar a receber.

De todo modo, convém lembrar que trata-se de uma moeda muito rara, que quase não é mais encontrada no comércio. Mesmo porque uma moeda de 1 centavo costuma ser pouco valorizada tanto pelos comerciantes, como também pelos consumidores, o que faz com que ela quase nem seja mais vista em circulação no país.

Como identificar esta moeda?

Não é difícil identificar esta moeda em questão. Em um dos lados é possível observar a famosa efígie da república, o ramo de ouro, e a palavra Brasil. Na parte de trás, é possível ver o número 1, a indicação do ano de 1997, e os dois ramos de ouro estilizados.

De acordo com informações do Banco Central, mais de 500 milhões de moedas de 1 centavo do ano de 1997 foram colocadas em circulação.



Como saber ela é rara?

Mas nem todas as moedas de 1 centavo do ano de 1997 são raras. Para que você consiga um bom dinheiro com o item, é necessário identificar se ela tem uma falha específica. Trata-se do reverso invertido.

Para saber se a sua peça conta com esta anomalia, basta segurar o lado da efígie na posição correta. Logo depois, basta girar a moeda de baixo para cima. Caso o número 1 esteja com a cabeça para baixo, a sua moeda tem o reverso invertido. Mas se o número 1 se manteve na posição normal, não se trata de uma peça rara.

Quanto vale?

Considerando o catálogo atualizado de 2024, listamos abaixo qual é o valor da moeda rara com o erro do reverso invertido:

Moeda de 1 centavo de 1997 com reverso invertido: R$ 150;

Moeda de 1 centavo de 1997 com reverso horizontal: R$ 70.

Mas este valor pode ser elevado de acordo com o estado de preservação do item. Caso a moeda com reverso invertido seja encontrada na condição de Soberba, ela poderá ser vendida a R$ 200. E se ela estiver em condição de Flor de Cunho, ou seja, no seu melhor estado de conservação, ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 250.

1 centavo de 2000

Outra moeda de 1 centavo muito procurada é a do ano do ano de 2000. Isso acontece porque esta é uma das moedas com as menores tiragens desde o início do Plano Real. Com menos moedas em circulação, mais raras elas se tornam, e mais dinheiro elas podem valer.

O catálogo mais recente sugere que a moeda de 1 centavo do ano de 2000 pode ser vendida a R$ 10, caso esteja em muito bom estado de conservação. Este é o termo usado para quando uma moeda apresenta nítidos sinais de uso, mas ainda apresenta, no mínimo, 70% dos detalhes originais com nível de desgaste homogêneo.

Para a Soberba, estado de conservação que apresenta pouquíssimo vestígio de circulação e que deve apresentar, no mínimo, 90% dos detalhes originais, a moeda pode ser vendida a R$ 25.