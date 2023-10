Esta MOEDA RARA pode valer mais de R$ 50 mil reais

Contexto da moeda rara americana de 1 dólar

Para entender o contexto do valor desta moeda, é preciso saber do seu contexto de lançamento. No ano 2000 a Casa da Moeda Americana fez uma parceria com Honey Nut Cheerios onde se comprometeram que alguns dos primeiros centavos estariam dentro das caixas de serial Cheerios. Diante disso, as pessoas que a encontravam, por acreditar que se tratavam de moedas comuns, acabaram se desfazendo delas. A diferença entre a moeda comum e a valiosa é mínima. O detalhe está nas penas da ave. A moeda rara valiosa possui o desenho das penas com mais detalhes e bom acabamento e seu valor pode chegar a R$ 50 mil.