Uma mudança crucial na regra de trânsito está trazendo transtorno aos motoristas, visto que se trata do uso do capacete para a utilização de veículos motorizados.

Assim sendo, para que você fique por dentro de tudo sobre as novas regulamentações deste item tão importante para a segurança, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar. Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

Esta mudança crucial na regra de trânsito está trazendo transtorno aos motoristas, confira os detalhes

Conforme mencionado acima, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) passou por modificações recentemente. Então, com isso, os usuários de motocicletas e demais veículos motorizados, como triciclos, quadriciclos, etc, precisam se atentar para não levar uma multa altíssima.

Ademais, segundo o CTB, as novas regras são aplicáveis tanto ao condutor quanto ao passageiro desses veículos, que incluem:

Motocicletas;

Ciclomotores;

Motonetas;

Quadriciclos motorizados e;

Triciclos motorizados.

No entanto, é importante observar que os quadriciclos e triciclos com cabine fechada não estão inclusos na legislação.

Sendo assim, a legislação de trânsito considera o capacete um item imprescindível para aqueles que transitam com esses veículos.



Capacete precisa de certificação

Uma das mudanças mais significativas na legislação é a certificação do capacete. Desse modo, a partir de agora, todos os capacetes devem passar por testes para receber o certificado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Logo, isso garante que esses itens atendam aos padrões de segurança estabelecidos.

Sendo assim, o Inmetro é responsável por verificar a conformidade das normas técnicas e garantir a eficácia dos produtos. Ademais, vale ressaltar que a certificação do capacete visa proporcionar maior segurança aos motociclistas e passageiros.

Fixação adequada do capacete

Além do certificado do Inmetro, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) ainda orienta que o capacete deve ser fixado à cabeça pela cinta jugular. Assim como, o engate que se localiza sob o maxilar inferior.

Portanto, garantir que o capacete esteja corretamente preso é essencial para a proteção durante a condução.

Aparência retrorrefletiva de segurança

A regulamentação também exige que o capacete tenha um dispositivo retrorrefletivo de segurança nas partes laterais e traseiras. Afinal, o recurso melhora a visibilidade do motorista, contribuindo para a segurança nas estradas.

Uso obrigatório da viseira ou óculos de proteção

Além disso, a nova lei determina ainda que, tanto o condutor quanto o passageiro, devem utilizar a viseira do capacete. Assim, em caso de ausência desse item, é obrigatório o uso de óculos de proteção para garantir a segurança visual.

Quais as penalidades para o descumprimento dessa mudança crucial?

Bem como já mencionado, os motoristas que não seguirem as novas regras estarão sujeitos a penalidades rigorosas. De acordo com informações do Pronatec, as multas podem variar de R$ 88,38 a R$ 293,47, dependendo do grau de descumprimento da lei.

Desse modo, como o valor das multas pode variar de acordo com a natureza da infração, o não uso da viseira. Por exemplo, pode resultar em uma penalidade de nível médio, enquanto o capacete não fixado pode ser considerado uma infração leve.

Atualização necessária

Devido a essa mudança crucial na regra de trânsito, é fundamental que os motoristas se atualizem e estejam cientes das novas exigências de segurança. Afinal, como visto, ignorar essas alterações pode resultar em sérias consequências financeiras e de segurança.

Quais são os riscos de usar o capacete de maneira inadequada?

Assim como já dito, o capacete de proteção é um item essencial para quem utiliza veículos motorizados. No entanto, sua utilização de maneira inadequada pode acarretar sérios riscos.

Primeiramente, esse item de segurança deve estar ajustado corretamente à cabeça do usuário. Pois, se estiver muito folgado, não cumprirá sua função de amortecer os impactos em caso de queda. Além disso, se estiver muito apertado, pode causar desconforto e até mesmo prejudicar a circulação sanguínea.

Outro ponto importante é o fechamento das fivelas e tiras de segurança. Se não estiverem corretamente ajustados, o capacete pode se soltar durante um movimento brusco, deixando a cabeça vulnerável a possíveis traumas.

Ademais, utilizar o capacete de forma incorreta, como virado para trás, deslocado para a frente ou inclinado, pode afetar a visibilidade. Bem como, comprometer a segurança do usuário, colocando-o em risco de colisões ou acidentes.

Educação e conscientização

Por fim, além das mudanças regulatórias, é crucial enfatizar a importância da educação e conscientização dos motoristas e passageiros. Isso ocorre porque a mudança na regra de trânsito é uma resposta às estatísticas alarmantes de acidentes de moto e lesões relacionadas aos capacetes inadequados. Portanto, é responsabilidade de todos contribuir para um ambiente de trânsito mais seguro.

Agora que você já sabe tudo sobre a mudança crucial na regra de trânsito que está trazendo transtorno aos motoristas