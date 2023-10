Está no CADASTRO ÚNICO? Veja condições especiais para negociar no DESENROLA BRASIL

O Cadastro Único é uma iniciativa do governo federal que tem como objetivo identificar e registrar as famílias de baixa renda no país. Ele permite que essas famílias tenham acesso a uma série de benefícios e programas sociais. Recentemente, o governo lançou condições especiais de negociação no Desenrola Brasil para aqueles que estão inscritos no Cadastro Único.

Neste artigo, vamos explorar as condições exclusivas para negociar dívidas e como os inscritos no Cadastro Único podem acessar o Desenrola Brasil.

O que é o Cadastro Único?

O Cadastro Único é um instrumento utilizado pelo governo federal para identificar e registrar as famílias de baixa renda no país. Ele é voltado para aquelas famílias com rendimento de até dois salários mínimos por mês. A inscrição no Cadastro Único é feita pelo representante da família, que deve ter mais de 16 anos, e é realizada nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Durante o cadastramento, são fornecidos dados como nome completo, número de documento, endereço e contato de cada membro da família. Após o cadastramento, é gerado um Número de Identificação Social (NIS) para cada membro da família.

Esse número é utilizado como referência para identificar quem tem direito aos benefícios oferecidos pelo Cadastro Único, como a participação em programas sociais e a isenção de taxas de vestibulares, por exemplo.

O Desenrola Brasil e as Condições de Negociação

O Desenrola Brasil é uma plataforma criada pelo governo para ajudar os inscritos no Cadastro Único a negociarem suas dívidas. Ela é voltada especialmente para aqueles que estão na faixa 1 de renda, ou seja, com renda familiar de até dois salários mínimos.

No Desenrola Brasil, os inscritos no Cadastro Único têm acesso a condições especiais de negociação, tanto com bancos quanto com outras empresas, como companhias de água, luz ou telefone.



Para utilizar os serviços do Desenrola Brasil, é necessário que o inscrito no Cadastro Único atenda aos seguintes critérios:

Ter renda familiar de no máximo dois salários mínimos;

Estar inscrito no Cadastro Único;

Ter dívidas adquiridas entre os anos de 2019 e 2022;

As dívidas podem ser de até R$20.000.

Caso o inscrito no Cadastro Único tenha renda acima do limite estabelecido, ele pode ainda negociar suas dívidas, mas passará a fazer parte do grupo da faixa 2. Nesse caso, os acordos são autorizados apenas para dívidas contraídas em bancos, e os melhores descontos são oferecidos para pagamento à vista.

Condições de Negociação no Desenrola Brasil

No Desenrola Brasil, os inscritos no Cadastro Único têm acesso a condições especiais de negociação para quitar suas dívidas. As empresas credenciadas no Desenrola Brasil estão oferecendo descontos médios de 86% no valor original da dívida, podendo chegar a mais de 90%.

Além disso, há a possibilidade de parcelamento em até 60 meses, com taxa de juros de no máximo 1,99% ao mês para dívidas de até R$5.000. No entanto, dívidas acima de R$5.000 devem ser pagas à vista.

Como Acessar o Desenrola Brasil

Para os inscritos no Cadastro Único que fazem parte da faixa 1 de renda, o acesso ao Desenrola Brasil ocorre por meio de uma plataforma específica criada pelo governo. Para acessar a plataforma, é necessário ter uma conta no Gov.br com nível prata ou ouro. O processo de acesso ao Desenrola Brasil é bastante simples:

Acesse o site do Desenrola Brasil; Clique em “Entrar com Gov” e informe seu número de CPF e senha; O sistema irá listar as dívidas pendentes. Selecione a dívida que deseja negociar; Escolha a forma de pagamento, à vista ou por parcelamento; Confirme o acordo.

Além de oferecer condições especiais de negociação, o Desenrola Brasil também disponibiliza cursos de educação financeira para ajudar os inscritos no Cadastro Único a evitar novos atrasos nas contas e restrições em seus nomes. Vale ressaltar que os acordos podem ser feitos até o dia 31 de dezembro de 2023.

O Cadastro Único é uma ferramenta importante para identificar e registrar as famílias de baixa renda no país. Com a criação do Desenrola Brasil, os inscritos no Cadastro Único têm acesso a condições especiais de negociação para quitar suas dívidas. Essa iniciativa busca ajudar as famílias a saírem da inadimplência e voltarem a ter crédito no mercado.

Portanto, se você está inscrito no Cadastro Único e possui dívidas, aproveite as condições exclusivas oferecidas pelo Desenrola Brasil para colocar suas contas em dia.