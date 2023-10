Estado de Israel critica Gigi Hadid por sua posição sobre o conflito Israel-Hamas

Dapesar de ter se tornado conhecida como modelo nascida nos Estados Unidos, Gigi Hadid mantém fortes laços com o Médio Oriente, tendo o seu pai nascido no que hoje é Israel, mas com uma família palestiniana.

As suas ligações com a Palestina estão claras na mente de Hadid e ela tem sido aberta no apoio à causa palestiniana no meio do último surto do conflito de longa duração entre Israel e Palestina.

Embora neste caso específico a onda de combates tenha sido instigada por um ataque do Hamas em território israelita, Hadid agiu para defender a causa palestiniana.

É claro que deve ser afirmado que a causa palestiniana não está relacionada com os actos do Hamas, mas o Estado de Israel não reagiu bem às opiniões de Hadid sobre o assunto, e subsequentemente criticou o modelo.

O que Gigi Hadid disse sobre a guerra Israel-Hamas?

Num gráfico republicado por Hadid, a modelo mostrou o seu apoio à Palestina, ao mesmo tempo que parecia minar o direito de existência de Israel.

“Não há nada de judaico no tratamento dado pelo governo israelense aos palestinos”, ela publicou.

“Condenar o governo israelense não é antissemita e apoiar os palestinos não é apoiar o Hamas”.

A supermodelo Gigi Hadid expressa sua oposição aos ataques do Hamas a IsraelRoberto Ortega

O Estado de Israel utilizou seu braço de mídia social para criticar Gigi Hadid

O que se seguiu não pode ser considerado uma surpresa. O Estado de Israel é muito ativo nas redes sociais e aproveitou a oportunidade para criticar a postagem de Gigi Hadid.

“Você dormiu na semana passada?” a conta do Estado de Israel escreveu no Instagram em resposta a Hadid.

“Ou você está bem em fechar os olhos para bebês judeus sendo massacrados em suas casas?

“Seu silêncio foi muito claro sobre sua posição. Nós vemos você.”