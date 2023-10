Estado de Michigan culpa ‘terceiros’ por exibir Adolf Hitler em jumbotrons

Michigan State University culpou uma “fonte terceirizada” por exibir uma imagem de Adolf Hitler nos jumbotrons do Spartan Stadium durante um teste antes do jogo antes do confronto de sábado à noite contra Michiganque terminou com uma derrota por 0-49 para o time da casa.

Diretor atlético associado do estado de Michigan Matt Larson rapidamente se desculpou pelo conteúdo insensível por meio de uma declaração por escrito. Ele também confirmou que a escola não usará mais a fonte externa.

Madonna expressa sua posição sobre o conflito Israel-HamasRoberto Ortega

“A MSU está ciente de que conteúdo impróprio de uma fonte terceirizada foi exibido no videoboard antes do início do jogo de futebol desta noite”, escreveu Larson. “Lamentamos profundamente o conteúdo exibido, pois não representa nossos valores institucionais.

“A MSU não usará fontes de terceiros daqui para frente e implementará procedimentos mais rígidos de triagem e aprovação para todo o conteúdo do videoboard no futuro.”

Por que a MSU mostrou Hitler?

A pergunta era sobre o local de nascimento de Hitler, com a imagem mostrando ele e a “Áustria” lado a lado cerca de uma hora antes do início do jogo.

Um fã tirou uma foto do jumbotron e compartilhou no X (Twitter), levando ao pedido de desculpas da escola depois que a imagem ganhou força.

Fãs nas redes sociais apontaram como é insensível fazer uma pergunta sobre Hitler em meio à guerra de Israel.