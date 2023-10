ESTAS dívidas podem ter ATÉ 90% de DESCONTO; veja como

Após a regularização da situação de cerca de 6 milhões de devedores, a iniciativa para a renegociação de dívidas “Desenrola Brasil” deu início à sua segunda etapa na última segunda-feira (25). Até sexta-feira (27), mais de 710 credores terão a oportunidade de participar de um leilão de descontos por meio de uma plataforma desenvolvida pela B3, a bolsa de valores do Brasil.

Então, milhões de cidadãos brasileiros que estão sendo retirados da lista de inadimplentes. Isso vem acontecendo graças a este programa de reestruturação de débitos implementado pelo Governo Federal neste ano. Conforme informações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), cerca de 6 milhões de indivíduos que tinham dívidas de menos de R$ 100 conseguiram regularizar sua situação.

6 milhões de brasileiros com dívidas já tiveram nome limpo

Antes de tudo, é importante esclarecer que o Desenrola Brasil destina-se a consumidores de renda média e baixa. Além disso, a intenção é não perdoar as dívidas, mas possibilitar que o devedor restaure sua situação financeira e recupere a capacidade de acessar novos empréstimos. Com isso, será possível realizar outras transações financeiras, incluindo a assinatura de contratos de locação.

O programa já é um sucesso

Ativo há quase dois meses e meio, o “Desenrola Brasil” já viabilizou a reestruturação de dívidas no valor de R$ 14,3 bilhões. O maior volume de acordos foi contabilizado na categoria 2, que engloba débitos bancários para indivíduos com renda de até R$ 20 mil, sem limitação de montante de dívida.

Essa categoria até permite a reestruturação de empréstimos vinculados a propriedades e veículos. Esse valor total corresponde a 2,03 milhões de contratos que foram renegociados.

O programa proporciona alternativas de parcelamento que variam de 12 a 120 meses, com taxas de juros personalizadas, e a primeira parcela vencendo em 30 dias. A exclusão dos registros de restrição ao crédito ocorre em até 5 dias úteis após a conclusão da renegociação.

Leilão para concessão de descontos



Você também pode gostar:

O “Desenrola Brasil” deu início à sua segunda fase nesta semana, no dia 25 de setembro. Até agora, aproximadamente 709 credores estarão envolvidos em um leilão de concessão de descontos, operado por um sistema desenvolvido pela B3, a bolsa de valores do Brasil.

Os credores que oferecerem os descontos mais substanciais terão acesso aos recursos do Fundo de Garantia de Operações (FGO). Este fundo, com um orçamento de R$ 8 bilhões alocados pelo Governo Federal, garantirá eventuais inadimplências daqueles que optarem por renegociar suas dívidas. Essa medida permite que as empresas ofereçam reduções mais expressivas durante o processo de renegociação.

Com dados que atestam o êxito da iniciativa, o “Desenrola Brasil” oferece uma perspectiva positiva para milhões de brasileiros endividados. Isso porque concede a oportunidade de recuperar o controle de suas finanças e restaurar seu acesso ao crédito.

Requisitos para participar desta etapa do Desenrola Brasil

A terceira fase do Desenrola Brasil está agendada para começar na primeira semana de outubro. Nesta etapa, será lançada uma plataforma, na qual os interessados terão a oportunidade de reestruturar seus compromissos financeiros com descontos para pagamentos à vista ou a possibilidade de dividir em até 60 meses, com taxas de juros de até 1,99% por mês.

Agora, terão a chance de ajustar suas obrigações aqueles que possuem rendimentos de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00 em 2023). Ademais, quem está cadastrado no CadÚnico também pode participar. Além desses requisitos prévios, serão consideráveis para a negociação dívidas de até R$ 5 mil.

Passo a passo

Para realizar a reestruturação de suas obrigações financeiras por meio da terceira fase do Desenrola Brasil, é essencial completar o registro no gov.br antecipadamente. Para isso, será necessário alcançar o status Prata ou Ouro. Veja o procedimento passo a passo:

Acesse o site gov.br;

Clique na opção “Entrar com gov.br”;

Informe seu CPF;

Clique em “Continuar” para acessar sua conta;

Se você ainda não possui uma conta gov.br, será preciso preencher um formulário simples e criar um perfil de nível bronze;

No entanto, será essencial elevar o nível de segurança da sua conta para os níveis Prata ou Ouro;

Por último, aguarde o lançamento da Plataforma e faça o acesso utilizando sua conta gov.br para renegociar as dívidas na Terceira Fase do programa.