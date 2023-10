Ao transportar bebês em veículos, a segurança é fundamental. Garantir que seu filho esteja protegido durante o trajeto é uma responsabilidade crucial para todos os pais e responsáveis.

Dessa maneira, para que você conheça o jeito certo de transportar os pequenos para não coloquar a segurança deles em risco, reunimos algumas das informações mais relevantes sobre esse assunto para te passar.

Portanto, não deixe de ler até o final para não perder nada importante!

Este é o jeito certo de transportar bebês em veículos

Conforme mencionado acima, é essencial entender qual é o jeito certo de transportar bebês em veículos a fim de garantir a sua segurança.

De acordo com a legislação de trânsito, para bebês com até 1 ano de idade, o uso de um bebê conforto é obrigatório e de extrema importância. Afinal, a função desse item é fornecer a máxima proteção a recém-nascidos e bebês em seus primeiros meses de vida. Além disso, esse dispositivo deve ser usado no banco traseiro do veículo, voltado para trás.

Ademais, é necessário fixar o bebê conforto no banco do carro usando o cinto de segurança. Portanto, certifique-se de que o cinto esteja devidamente apertado para evitar movimentos excessivos durante o trajeto.

Bebês de 1 a 4 anos precisam de cadeirinha

À medida que seu bebê cresce e atinge a idade de 1 a 4 anos, é importante fazer a transição de um bebê conforto para uma cadeirinha.

Dessa maneira, você precisa posicionar a cadeirinha de frente para o movimento do carro, na posição vertical. Logo, isso permite que a criança tenha uma visão clara do ambiente e do motorista, o que pode tornar o trajeto mais agradável.

Crianças de 4 a 10 anos: assento de elevação

Quando seu filho atinge a idade de 4 a 10 anos ou até atingir uma altura mínima de 1,45 metros, é hora de fazer a transição para um assento de elevação, também conhecido como “booster”.

Desse modo, o booster tem a função de elevar a criança a uma altura adequada para que o cinto de segurança do veículo fique corretamente posicionado.

Sendo assim, o cinto deve passar sobre o quadril, o centro do peito e o meio do ombro da criança. Isso garante que, em caso de colisão, a força do impacto seja distribuída adequadamente, minimizando o risco de lesões. Aliás, certifique-se de que o booster esteja corretamente instalado no banco do carro e que o cinto de segurança esteja devidamente apertado.

Punições para a não utilização do assento de elevação

Ademais, é importante lembrar que a não utilização do assento de elevação pode resultar em sérias consequências. Além dos riscos à segurança da criança, a falta de cumprimento dessas regulamentações pode resultar em multas gravíssimas e a adição de 7 pontos na CNH do condutor, além do valor da multa que é de R$ 293,47.

E as crianças acima de 10 anos?

Para crianças com mais de 10 anos e adultos, o uso adequado do cinto de segurança é essencial.

Assim sendo, certifique-se de que todos os ocupantes do veículo estejam usando seus cintos corretamente, tanto nos bancos dianteiros quanto nos bancos traseiros.

O cinto de segurança é uma medida de segurança fundamental que todas as pessoas no veículo devem utilizar para garantir a proteção em caso de acidente.

Portanto, lembre-se de que, independentemente da idade, o uso do cinto de segurança é um requisito legal e essencial para a segurança de todos os passageiros.

Veja as regras para transportar bebês em motos

O transporte de crianças em motocicletas, motonetas ou ciclomotores é estritamente regulamentado para garantir sua segurança.

De acordo com o Código de Trânsito, é uma infração gravíssima transportar crianças menores de 10 anos ou que não tenham condições de cuidar de sua própria segurança nesses veículos.

Além disso, é importante ressaltar que não é permitido transportar as crianças em motocicletas ou motonetas. Isso ocorre porque a falta de proteção adequada e a exposição a riscos tornam essa prática altamente perigosa. Dessa forma, em qualquer situação, a segurança da criança deve ser prioridade máxima.

Uso de capacetes é obrigatório

Por fim, cabe frisar que o uso de capacetes é essencial para garantir a segurança de crianças em motocicletas e motonetas.

Desse modo, certifique-se de que o capacete tenha certificação do INMETRO e adequação ao tamanho da criança. Aliás, o dispositivo deve cobrir toda a calota craniana da criança, e a cinta jugular deve ser afivelada corretamente.

Além do capacete, a viseira do capacete deve ser transparente, permitindo a visão clara da criança.

Agora que você já sabe qual é o jeito certo de transportar bebês em veículos, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!