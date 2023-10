Um novo combustível já está nos postos e com isso, muitas dúvidas sobre ele estão surgindo entre os motoristas.

Assim sendo, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar. Para que assim, você conheça melhor esse novo combustível e quais são suas vantagens. Portanto, acompanhe a leitura até o final e confira!

Este novo combustível já está nos postos, confira detalhes

Conforme mencionado acima, um novo combustível que já está nos postos é o assunto do momento. Trata-se da nova gasolina Petrobras Podium carbono neutro, que representa uma mudança revolucionária na indústria de combustíveis do Brasil.

Afinal, essa inovação oferece um novo padrão de desempenho para veículos, mas também, traz benefícios significativos para o meio ambiente.

Neutralização completa de emissões

O aspecto mais notável da gasolina Petrobras Podium carbono neutro é sua capacidade de neutralizar completamente as emissões de gases de efeito estufa (GEE). Ou seja, desde a produção até o uso do combustível, todas as emissões de carbono são compensadas pela Petrobras.

Distribuição estratégica pela Vibra

Além disso, vale ressaltar que é por meio da Vibra que a realização da distribuição desse avançado combustível está acontecendo.

A Vibra é uma empresa de distribuição de combustíveis e lubrificantes licenciada das marcas Petrobras e Petrobras Podium. Assim, a ampla rede de postos Petrobras assegura que os consumidores em todo o país tenham acesso a essa inovação.

De acordo com a Petrobrás, a introdução da gasolina carbono neutro fortalece a linha de produtos da Vibra e reforça sua posição de liderança no setor de distribuição de combustíveis.

Contribuição para a transição energética

Ademais, cabe frisar que a Vibra está ativamente envolvida na promoção da transição energética e na descarbonização de seus clientes. Isso envolve:

O fornecimento de energias renováveis;

Soluções de baixo carbono que se alinham com as demandas da atualidade.

Desse modo, a Petrobras demonstra seu compromisso com a sustentabilidade ambiental por meio de um significativo corte de aproximadamente 40% em suas emissões de GEE desde 2015. Dessa maneira, esse progresso contribui para um ambiente mais limpo e saudável.

Confira as características premium da Gasolina Petrobras Podium

A gasolina Petrobras Podium é reconhecida por suas características premium, incluindo uma alta octanagem RON 102 e um baixo teor de enxofre, com menos de 20 ppm. Com isso, esses atributos tornam-na um combustível de alto desempenho ideal para uma variedade de veículos.

Veja algumas recomendações para o uso do novo combustível no cotidiano

Além de ser o combustível oficial da Stock Car desde 2015, a gasolina Petrobras Podium é ideal para o uso diário em motos e veículos a gasolina ou flex com motores que tenham taxa de compressão acima de 10:1.

Dessa maneira, suas vantagens de estabilidade e proteção do motor são apreciadas por uma ampla gama de veículos.

Para mais, a nova gasolina carbono neutro foi desenvolvida no Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes) e é produzida na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), em Cubatão (SP).

Qual a disponibilidade do novo combustível?

A gasolina Petrobras Podium carbono neutro está disponível exclusivamente em postos Petrobras selecionados nas principais cidades do Brasil. Sendo assim, a oferta desse combustível inovador proporciona aos consumidores a oportunidade de fazer escolhas mais sustentáveis ao abastecer seus veículos, contribuindo assim para um ambiente mais limpo e saudável.

Confira os benefícios da gasolina Petrobras Podium Carbono Neutro

Bem como visto, a gasolina Petrobras Podium carbono neutro oferece uma série de benefícios para os consumidores e o meio ambiente. Desse modo, confira abaixo alguns dos principais:

Vamos explorar algumas das vantagens mais significativas:

Contribuição para a sustentabilidade ambiental

Primeiramente, ao neutralizar completamente as emissões de GEE, a gasolina carbono neutro ajuda a reduzir as consequências ambientais dos veículos a combustão. Aliás, isso é particularmente relevante em um momento em que a preocupação com as mudanças climáticas está em alta.

Alto desempenho

Além disso, a Petrobras Podium é conhecida por sua alta octanagem RON 102 e tecnologia de aditivação Tecno 3, que garantem um desempenho superior do motor.

Assim sendo, isso se traduz em uma resposta mais rápida do veículo e uma experiência de direção mais suave.

Proteção do motor

Ademais, a gasolina carbono neutro também oferece uma proteção adicional ao motor, ajudando a prolongar sua vida útil. Então, isso é especialmente benéfico para os proprietários de veículos que desejam manter seus motores em ótimas condições.

Energia renovável

Por fim, cabe destacar que a introdução da gasolina carbono neutro faz parte dos esforços mais amplos da Vibra para fornecer energias renováveis e soluções de baixo carbono, alinhando-se com a crescente demanda por energia sustentável.

Agora que você já sabe tudo sobre o novo combustível que já está nos postos, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!